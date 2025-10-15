Πηγές ΝΔ: «Νέα ερωτήματα για τις αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου σχετικά με τις πληρωμές δεσμευμένων λογαριασμών»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Δημοκρατία

«Στην πληρωμή περισσότερων από 6.000 “δεσμευμένων” ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων και του περίφημου “φραπέ”, προχώρησε το 2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, κυρία Σταυρούλα Κουρμέντζα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «To “παράδοξο” είναι ότι οι κωδικοί αυτοί αφού πληρώθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023 και μετά από λίγες ημέρες δεσμεύθηκαν και πάλι».

«Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην Εξεταστική Επιτροπή η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Σταυρούλα Κουρμέντζα, τα δεσμευμένα ΑΦΜ προέκυψαν από πολλαπλά αρχεία excel και περιλάμβαναν 7.786 κωδικούς. Η ίδια σημείωσε ότι τα συνέλεξε και έλεγξε για το αν είχαν καταχωρηθεί τα αποτελέσματα στο πληροφοριακό σύστημα» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Στην κατάθεσή της και απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η μάρτυρας τόνισε, ότι το 2022 είχαν ξεκινήσει οι άμεσες ενισχύσεις από την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση που ζητούσε από τους δικαιούχους παραγωγούς των δεσμευμένων να καταθέσουν ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας για όσα δήλωναν. Δόθηκε, μάλιστα, παράταση προθεσμίας στην υποβολή δικαιολογητικών. “Όταν δόθηκαν τα αρχεία των δεσμεύσεων, δίπλα σε κάθε ΑΦΜ υπήρχε μια απόφαση ελέγχου” σημείωσε η μάρτυρας: “Μου είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος (σ.σ. ήταν προσωρινός διευθυντής τεχνικών ελέγχων) ότι έκανε ο ίδιος τον έλεγχο, ενώ απαγορεύεται. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Τυχεροπούλου και ο Θεοδωρόπουλος έκαναν μόνοι τους τους ελέγχους και δεν μου έδιναν τα αρχεία και τα δικαιολογητικά που ζητούσα”. Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν και μια εβδομάδα αργότερα στις 29 Δεκεμβρίου ξαναδεσμεύτηκαν!».

Οι πηγές της ΝΔ καταλήγουν τονίζοντας ότι «Η κατάθεση της μάρτυρος είναι αποκαλυπτική και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου σχετικά με τις πληρωμές δεσμευμένων λογαριασμών».

20:57 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

