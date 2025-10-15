Να μ’αγαπάς: Ο Λευτέρης και η Φωτεινή σώζουν την Ζωή από τη φωτιά

Ο Θεόφιλος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Άγγελος προτείνει στον Λευτέρη να γίνει το δεξί του χέρι και να έχει από κοντά την οικογένεια Καλλιγά. Ο Θεόφιλος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο, αφού οι τράπεζες δεν του δίνουν την παράταση που ζητά για να βρει λύση.

Ο αρραβώνας Ορφέα και Άννας δείχνει να μην έχει μέλλον, αφού στη ζωή τους έχουν μπει η Φωτεινή και ο Λευτέρης. Η Σοφία είναι έξαλλη, που η Νικαίτη και η Ζωή πήγαν στο εξοχικό χωρίς να την πάρουν μαζί τους.

Η πυρκαγιά που κατακαίει το εξοχικό της οικογένειας και απειλεί τις ζωές της Νικαίτης και της Ζωής, έρχεται να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες.

Η Ζωή με τη μητέρα της πηγαίνουν στο εξοχικό και η Νικαίτη παίρνει μαζί της και τη Φωτεινή. Μια πυρκαγιά όμως που εκδηλώνεται από βραχυκύκλωμα θα ανατρέψει τις ζωές όλων…

Δείτε το trailer: