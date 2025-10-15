Διευθύντρια Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική: «Η κ. Τυχεροπούλου πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ μεταξύ αυτών και του “φραπέ”»

Ένταση στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κατάθεση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Σταυρούλας Κουρμέντζα η οποία υποστήριξε ότι το 2023 πληρώθηκαν από την πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, δεσμευμένα ΑΦΜ μεταξύ των οποίων και του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «φραπές».

Η κα Κουρμέντζα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι το 2023 τα δεσμευμένα ΑΦΜ ανέρχονταν σε 7.786.«Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 για να ξαναδεσμευτούν λίγες ημέρες αργότερα, στις 29 /12/2023. Σας καταθέτω και το επίσημο έγγραφο που δείχνει ότι επί προεδρίας Σημανδράκου, το 2023, ο κ. Ξυλούρης αν και με δεσμευμένο ΑΦΜ πληρώθηκε 108.253 ευρώ για να δεσμευτεί στην συνέχεια και πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν είχε πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο εκείνο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κάλεσε το προεδρείο να διαβιβάσει άμεσα την κατάθεση της κυρίας Κουρμέντζα στην οικονομική αστυνομία, την ελληνική και ευρωπαϊκή εισαγγελία καθώς η κα Τυχεροπούλου αποτελεί ειδική συνεργάτης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.