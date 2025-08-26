ΠΑΣΟΚ: «Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια, ας σοβαρευτούν στην κυβέρνηση»

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια, ας σοβαρευτούν στην κυβέρνηση», σχολιάζει σε δήλωση του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ιωάννης Τσίμαρης.

Κατηγορεί τη ΝΔ ότι επί 6 χρόνια απαξιώνει το ΕΣΥ και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές. «Η αδυναμία της να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις ανάγκες των ασθενών καταγράφεται και στην πρόσφατη έκθεση- κόλαφο της Eurostat. Το 20,9% των Ελλήνων που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δεν μπορούν να την λάβουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους υγείας. Επιδείνωση 5,2% από το 2022», αναφέρει, για να σχολιάσει ότι «οι τηλεοπτικές φιέστες του υπουργού για να αποδείξει το αντίθετο, υποτιμούν τους πολίτες».

Προσθέτει ότι «οι κτηριακές αναβαθμίσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων -με συχνά αμφίβολες προτεραιοποιήσεις, επιλογές, κοστολόγια- που δεν εξυπηρετούν ένα στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, γίνονται ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολιτών, που πληρώνουν τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά».