ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει προκαταρκτική έρευνα για τις επιδοτήσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Πόπη Σεμερτζίδου- ΝΔ

Προκαταρκτική για την πρώην τομεάρχη της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

23:02 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

