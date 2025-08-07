Προκαταρκτική για την πρώην τομεάρχη της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει προκαταρκτική έρευνα για τις επιδοτήσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
38 λεπτά πριν
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έπειτα από το επεισόδιο με πυροβολισμούς – 17 συλλήψεις
20 λεπτά πριν
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε την 10χρονη κόρη της για την βιάζει ο σύντροφός της
34 λεπτά πριν
Νέα Στύρα: Εντός της ημέρας θα κατατεθεί το σχέδιο αποκόλλησης του φέρι μποτ – Πολλά τμηματικά «σκισίματα» εντόπισαν στο πλοίο οι δύτες
1 ώρα πριν
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι εντελώς καθαρός, έχω ελεγχθεί περισσότερες από 11 φορές» – Τι απαντά ο σύντροφος της Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις και τη Ferrari
2 ώρες πριν
Γάζα: Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κατάληψη της Λωρίδας θα διαρκέσει 4-5 μήνες – Οι φάσεις υλοποίησης
5 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025: Υδροχόοι, δώστε χρόνο στον εαυτό σας να νιώσει
1 ώρα πριν
Έφυγε εκνευρισμένη από ραντεβού που είχε βγει με άνδρα – «Είπε ότι η καριέρα για τις γυναίκες είναι μία φάση μέχρι να βρουν κάποιον να τις φροντίζει»
2 ώρες πριν
Στο φως πήλινη σφραγίδα 2.600 ετών: Τα μυστικά της αποκρυπτογράφησής της και το δακτυλικό αποτύπωμα που την συνδέει με την Βίβλο και τον βασιλιά της Ιουδαίας
4 ώρες πριν
Eμμηνόπαυση: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 θρεπτικό συστατικό για υγιή μαλλιά, επιδερμίδα και νύχια
2 ημέρες πριν
Βόλος: Ένα νέο γήπεδο για τη νέα γενιά
23 ώρες πριν
Υποβολή Αιτήσεων Εισαγωγής για πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
3 ημέρες πριν
Το μυστήριο των σεισμών στο φεγγάρι: Είναι πιο δυνατοί και συχνοί απ’ ό,τι γνωρίζαμε – Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες
58 δευτερόλεπτα πριν
ΟΗΕ: Η Ελλάδα είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Αν. Μεσόγειο από τον Μάιο – Τι λέει η ελληνική επιστολή στον Γκουτέρες
7 λεπτά πριν