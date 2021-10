Ο Αρχηγός ΓΕΑ πέταξε με F-16 στην άσκηση Blue Flag στο Ισραήλ

Εντυπωσίασαν γι’ ακόμη μία φορά τα «γαλάζια φτερά», αυτή τη φορά στην μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση των κορυφαίων του κόσμου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ολοκληρώθηκε χθες, 28η Οκτωβρίου, η μεγάλη αεροπορική άσκηση «Blue Flag» στο Ισραήλ, έπειτα από 2 εβδομάδες γεμάτες δράση.

Στην άσκηση “Blue Flag 21” που διοργανώνει το Ισραήλ, συμμετείχαν οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ινδία.

Πανδαισία μαχητικών αεροσκαφών, με τις κορυφαίες ιπτάμενες μηχανές να δίνουν το «παρών». Τα 5ης γενιάς F-35, τα θηριώδη δικινητήρια F-15 διασταυρώθηκαν με τα Eurofighter Typhoon, τα Mirage και τα F-16.

Η Ελλάδα συμμετείχε με 4 μαχητικά F-16 block 52+ adv. της 336 Μοίρας «Όλυμπος» από την 116 Πτέρυγα Μάχης, του Αράξου. Δεν είναι τυχαία η αποστολή των μαχητικών από την συγκεκριμένη Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είναι η ίδια Μοίρα της οποίας τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν τον Αύγουστο του 2020 στο αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου, στην Πάφο της Κύπρου, κατά την διάρκεια της πρώτης άσκησης ΕΥΝΟΜΙΑ, που για πρώτη φορά συνολικά 8 ελληνικά μαχητικά πέταξαν και διανυκτέρευσαν στην μεγαλόνησο.

Την Τρίτη βρέθηκε στο Ισραήλ ο ίδιος ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρέσβης στο Ισραήλ Κυριάκος Λουκάκης, ο Έλληνας Αρχηγός εντυπωσίασε του πάντες, αφού πήρε το ένα από τα ελληνικά F-16 που συμμετείχαν στην άσκηση και πέταξε στους ισραηλινούς αιθέρες.

Impressive exercise #BlueFlag2021 showcasing the interoperability and interconnectivity skills of participating Air Forces. Great leadership by HAF Chief Lt General Blioumis flying himself a F-16 over Israel heading #336SQNOlympos. https://t.co/4NiUAwGdhy pic.twitter.com/CN8dsaEsHJ

— Kyriakos Loukakis (@k_loukakis) October 26, 2021