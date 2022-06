NoJetsForTurkey – Η καμπάνια ενάντια στον εξοπλισμό της Τουρκίας με νέα F-16

Φουντώνει το κύμα εναντίον στον εξοπλισμό της Τουρκίας με νέα F-16 από τις ΗΠΑ μετά τις τελευταίες επιθέσεις Ερντογάν.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η καμπάνια No Jets For Turkey (Κανένα μαχητικό για την Τουρκία) ξεκίνησε από το Ελληνο-Αμερικανικό Συμβούλιο Ηγετών (Hellenic American Leadership Council – HALC) με επικεφαλής τον Endy Zemenides.

«Η πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα – συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμισμένων F-16 – είναι ένα προνόμιο, που πρέπει να κερδίσει η Τουρκία και όχι ένα δικαίωμα, που δικαιούται. Αυτή η πρόσβαση πρέπει να αποκλειστεί μέχρι η Τουρκία να αποδείξει ότι θα τιμήσει και θα ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο, τις αξίες, τα συμφέροντα και τις συμμαχίες των ΗΠΑ» υποστηρίζει ο Ελληνο-Αμερικανός Έντι Ζεμενίδης, που μετά την καμπάνια αποβολής της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της προμήθειας των S-400 τώρα εντείνει τις πιέσεις του προς το Κογκρέσο για τα μαχητικά F-16 block 70/ Viper.

Όμως, με αφορμή τις ενορχηστρωμένες επιθέσεις των τελευταίων ημερών της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας αλλά και τον βομβαρδισμό αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, το HALC υπενθυμίζει ότι δεν πρόκειται για νέες ιδέες της Τουρκίας, που προέκυψαν μετά την συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και την ιστορική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.

Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμα στο Twitter, πρόκειται για πάγια θέση των Τούρκων εδώ και πολλούς μήνες. Μάλιστα, επικαλείται σχετική δημοσίευση του Ryan Gingeras, που είναι καθηγητής στο Τμήμα Υποθέσεων Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ναυτική Μεταπτυχιακή Σχολή και είναι ειδικός στην ιστορία της Τουρκίας, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Having caught up a bit on the talk show scene, what strikes me now more than before is how consist the graphics (and guests) have been for the last several months (at least till the fall if not earlier). pic.twitter.com/pYX3hgkS7o

— Ryan Gingeras (@nords41) June 13, 2022