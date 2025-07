Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον Βέλγο πρέσβη – Τι συζητήθηκε

Με τον πρέσβη του Βελγίου Marc Calcoen, συναντήθηκε, σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση έγινε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Βελγίου».

I met today at the Ministry of National Defence with the Ambassador of Belgium Mr. Marc Calcoen, with whom I discussed, among other issues, further deepening the bilateral defence cooperation between 🇬🇷 and 🇧🇪. pic.twitter.com/oE2B22Kirz

