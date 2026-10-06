Νίκος Ανδρουλάκης: «Πρέπει να καταδικάσουμε την σημερινή πολιτική, για να ηττηθεί η ΝΔ»

«Πρέπει να είμαστε πρώτοι και να στείλουμε την Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές.

Μιλώντας στο ERTnews, Νίκος Ανδρουλάκης ταύτισε τη Νέα Δημοκρατία με την εκτίναξη της ακρίβειας, την εκτεταμένη διαφθορά και την αδιαφάνεια και είπε: «Πρέπει να καταδικάσουμε την σημερινή πολιτική, για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία». «Εάν νικήσει η ΝΔ θα επιβραβευθεί η μεγαλύτερη ακρίβεια των πολλών ετών, η διαφθορά και η αδιαφάνεια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Εάν θέλουμε να καταδικάσουμε την σημερινή πολιτική, θα πρέπει να ηττηθεί η ΝΔ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την ένταξη του ναυάρχου εν αποστρατεία, Ευάγγελου Αποστολάκη, που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε: «Η διεύρυνση δεν είναι μόνον στελεχιακή, αλλά κοινωνική. Η διεύρυνση είναι και στη Κεντροαριστερά και στο Κέντρο και αυτό θα κρίνει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Αυτό πιέζει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι αυτό που θα εξασφαλίσει και την πολιτική μας αυτονομία», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ στο χώρο του κέντρου έχει την κυριαρχία», υπενθύμισε. «Η διεύρυνση είναι αμφίπλευρη και για αυτό χρειάζεται ένα σημαντικό στελεχιακό δυναμικό. Το πλεονέκτημα μας είναι ότι έχουμε πρόγραμμα και στελέχη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για τα σενάρια μετά τις εκλογές

Ερωτηθείς εάν η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ είναι προς τα αριστερά, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Η διεύρυνση για εμάς έχει ηθικούς κανόνες. Σε εμάς υπάρχουν ηθικοί κανόνες». «Αυτό γιατί αφορά μόνον το ΠΑΣΟΚ και γιατί δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, που έχει αντιπρόεδρο που έλεγε ότι ‘αυτό το κόμμα είναι κόμμα κλεφτών’;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε σε δηκτικό τόνο: «Αυτή τη στιγμή ο μόνος που λέει καλά λόγια για τη Νέα Δημοκρατία είναι μόνον ο Καρατζαφέρης, οπότε γιατί δεν τίθενται εκεί ζητήματα ηθικής;».

«Η συνεργασία μας είναι με τους πολίτες. Όλοι μαζί μπορούμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στις μετεκλογικές συνεργασίες. Στηλιτεύοντας τόσο την πρακτική του Αλέξη Τσίπρα, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ο ένας ήρθε το 2015 και άλλα υποσχέθηκε και χρέωσε την χώρα. Ενώ ο άλλος το 2019 ήρθε και είπε ότι θα βάλει την Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης και την έβαλε στο κέντρο της διαφθοράς». «Η συνεργασία μας είναι με τους πολίτες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Εγώ δεν μπορώ να κάνω τις επιλογές των άλλων: Ο ένας πήγε με τον Καμμένο και ο άλλος με τον Καρατζαφέρη, τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω», αποσαφήνισε.

Πρόταση για την μείωση της τιμής καυσίμων στην αντλία

Μιλώντας για το ζήτημα της καταπολέμησης της ακρίβειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε παρουσιάσει στην ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ευρύτερο πλαίσιο για ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά. «Αυτή τη στιγμή έχουμε αδύναμους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αυτό πρέπει να αλλάξει», τόνισε. Κάνοντας ειδική αναφορά στην ενέργεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Πρέπει να απεξαρτηθούμε από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και αυτό σημαίνει σταθερά τιμολόγια για τα νοικοκυριά και ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων». Για τα καύσιμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Πρέπει να εφαρμόσουμε το μοντέλο της Ιταλίας και ο πλεονάζων ΦΠΑ να αξιοποιηθεί για να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου ο καταναλωτής να δει πραγματική μείωση της τιμής του καυσίμου στην αντλία».

«Επειδή έως το τέλος του 2026 ο πλεονάζων ΦΠΑ θα είναι 220 εκατ. ευρώ και να βάλει η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό λόγω υπερεσόδων ακόμη 300 εκατ. ευρώ ώστε να μειωθεί η τιμή των καυσίμων στην αντλία», πρότεινε.

Κατάργηση της golden visa ως λύση για το στεγαστικό

Ερωτηθείς για το στεγαστικό πρόβλημα σε Ισπανία και Ελλάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αφού εξήγησε ότι «το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία υπάρχει εδώ και 17 χρόνια, ενώ το 2010 με την κυβέρνηση του Παπανδρέου έφερε προστασία της πρώτης κατοικίας», πρότεινε αφ’ ενός τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και την κατάργηση της golden visa. «Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και πολύ περισσότερο στην Βιέννη έχουν φτιαχτεί σπίτια με προγράμματα κοινωνικής κατοικίας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε την ανάγκη για περιορισμό της golden visa, «που να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να μην αξιοποιούν τα σπίτια για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά για σταθερή κατοικία ή μακροχρόνια μίσθωση, ώστε να ‘πέσουν’ στην αγορά περισσότερα ακίνητα και να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων», υπογράμμισε.

Κάνοντας μια ευρύτερη τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ο φόβος του κόσμου αντιμετωπίζεται με ασφάλεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Ερωτηθείς για την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Εάν δεν είχαμε παρέμβει θεσμικά, δεν θα υπήρχε παραπομπή του Τριαντόπουλου, όπως αντίστοιχα δεν θα υπήρχε παραπομπή του Βορίδη και του Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Το άρθρο 86 του Συντάγματος πρέπει να αλλάξει και γίνεται παραπομπή των υπουργών στην Δικαιοσύνη και στο Δικαστικό Συμβούλιο. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έχει δυνατότητα η κυβερνητική πλειοψηφία να κρίνει την παραπομπή υπουργών στην Δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.