Νικήτας Κακλαμάνης για Αντώνη Σαμαρά: «Να σκεφτεί πρώτα τον εαυτό του και την ιστορία του»

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Στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αρχικά ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι η βάση της ΝΔ θα συσπειρωθεί όταν φτάσει η ώρα των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «η βάση αυτής της παράταξης θα διαψεύσει εκείνο το βράδυ φίλους, άσπονδους φίλους και κυρίως τους αντιπάλους μας».

Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «εγώ συμπορεύθηκα με τον Αντώνη Σαμαρά για μεγάλο διάστημα και παρά το ότι δεν μιλάμε πολιτικά οι δυο μας, αυτό δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζω την ιστορία του και τα όσα προσέφερε ως Πρωθυπουργός» και πρόσθεσε:

«Αν με ρωτάτε αν θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει στη ΝΔ, θα απαντήσω “ναι και για τον ίδιο”».

Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον κ. Σαμαρά να επανεξετάσει τις αποφάσεις του πριν καταλήξει οριστικά, καλώντας τον να σκεφτεί «πρώτα τον εαυτό του και την ιστορία του».

Ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής εκτίμησε ότι οι πιθανές διαρροές από τον πυρήνα της ΝΔ θα είναι ελάχιστες.

Όπως είπε, όσοι εμφανίζονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις ως ψηφοφόροι της ΝΔ έχουν ήδη αποφασίσει να ψηφίσουν ΝΔ και δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς όσοι ενδεχομένως θα ακολουθούσαν τον Αντώνη Σαμαρά.

Πρόσθεσε, δε, ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος «δεν θα είναι κάτι καλό», ξεκαθαρίζοντας πως, εφόσον συμβεί, ο ίδιος θα βρεθεί πολιτικά απέναντί του κατά την προεκλογική περίοδο.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: