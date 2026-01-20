Νατσιός στον Realfm 97,8: Είμαστε κατά των αμβλώσεων – Τι είπε για τις δηλώσεις Καρυστιανού

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου.

Εκτιμώ και σέβομαι το έργο και τη στάση της κ. Καρυστιανού στο θέμα του εγκλήματος των Τεμπών και τους αγώνες της για να αποκαλυφθεί όλο αυτό το έγκλημα. Όταν πλέον θα παρουσιαστεί το κόμμα και οι επίσημες θέσεις και τα πρόσωπα που θα το πλαισιώσουν, η Νίκη θα πάρει θέση, τόνισε ο κ. Νατσιός, ο οποίος σημείωσε ότι «όταν παρουσιάζονται νέα κόμματα, είναι κάτι το υγιές, καθώς αποδεικνύουν την αναζήτηση του λαού». «Εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα, παρακαλούμε τους Έλληνες πολίτες να μην ακούνε όσα λέγονται σε βάρος μας και να παρακολουθήσουν το κοινοβουλευτικό μας έργο, τη σοβαρότητα, την ειλικρίνεια και την καθαρότητα των θέσεών μας» πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση επανέλαβε ότι βλέπει με εκτίμηση την κ. Καρυστιανού, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα τοποθετηθεί όταν παρουσιαστούν και οι θέσεις του κόμματος. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και συζητήσεις. Είμαι καθαρός, δεν εργαζόμαστε ποτέ υπόγεια, είπε.

Σχετικά με τις αμβλώσεις, παρέπεμψε στο πρόγραμμα της Νίκης. «Έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Να προστατεύεται η μητέρα και να φιλοξενηθούν σε στέγες προστασίας, οι έγκυες γυναίκες που σκέφτονται αυτό το πράγμα. Επίσης, άμεση υιοθέτηση του νεογνού αν δεν το θέλει η μητέρα, υποστήριξη ψυχολογική και οικονομική από το κράτος, η παιδεία να αλλάξει και να καταργηθεί η σεξουαλική αγωγή από το νηπιαγωγείο κιόλας, να ενημερωθούν οι έφηβοι, να συνεργαστεί η Πολιτεία με την Εκκλησία για να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο θέμα και να ιδρυθούν ειδικές σχολές γονέων με συμβουλευτικό ρόλο για τους εφήβους».