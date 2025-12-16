Μητσοτάκης: Θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
  • Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης» και είναι καιρός να ανατραπεί «αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών».
  • Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, ώστε να καταλήξουν σε λύσεις που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Ονομαστική ψηφοφορία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών». «Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και συνέχισε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας».

«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα», τόνισε ο Πρωθυπουργός και απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα με διακομματικό προεδρείο και «σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. «Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αλλάξτε πάροχο μέσω του gov.gr – Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μέχρι πότε μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2026 – Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Έρχεται διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Οι υποχρεώσεις θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται και απόψε ψηφίζεται ο Κρατικός Π...
19:40 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

LIVE – O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στην Πάτρα

Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική και για τα σκάνδαλα, ανα...
19:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Επιστροφή 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς στην επαρχία – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό

Έξι νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μ...
19:22 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε «Μένουμε Ευρώπη», τώρα η Ευρώπη λέει «Γινόμαστε Ελλάδα»

«Για πρώτη φορά καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο υπουργός Ο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα