Μητσοτάκης: Θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ονομαστική ψηφοφορία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών». «Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και συνέχισε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας».

«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα», τόνισε ο Πρωθυπουργός και απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα με διακομματικό προεδρείο και «σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. «Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.