Μητσοτάκης για τραγωδία στην Ουάσινγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό του αμερικανικού λαού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την τραγική απώλεια ζωών στην Ουάσιγκτον. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον αμερικανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Deeply saddened by the tragic loss of lives in Washington, D.C. Our thoughts are with the families of the victims and all those affected. Greece stands with the American people in this difficult moment.

