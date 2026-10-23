Μητσοτάκης από Βριλήσσια: Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος, όχι για την παράταξη αλλά για τη χώρα

Το μήνυμα ότι «η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος, όχι για την παράταξη αλλά για τη χώρα» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Βριλήσσια, σημειώνοντας πως «η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα «με ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον», που «μπορεί να συνομιλεί για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος».

Ο πρωθυπουργός μίλησε νωρίτερα σήμερα με πολίτες στην Πλατεία Αναλήψεως, στα Βριλήσσια, και αναφέρθηκε στη δύσκολη διεθνή συγκυρία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μία κυβέρνηση, που να «σταθερά το πηδάλιο της χώρας».

Σκεφτόμουν αν έχουμε αυτόν τον κόσμο αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές τι έχει να γίνει όταν μπούμε κανονικά σε προεκλογική περίοδο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στα έργα που έχουν δρομολογηθεί και τόνισε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, όχι μόνο για τα Βριλήσσια, όχι μόνο για την Αττική αλλά και για τη χώρα ολόκληρη.

«Δεν επιστρέψαμε στις εικόνες του 2012 και του 2015»

Επισημαίνοντας ότι είναι δύσκολη η διεθνής συγκυρία, ο κόσμος γίνεται πιο περίπλοκος και πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, μια κυβέρνηση που κρατά σταθερά το πηδάλιο της χώρας και γνωρίζει ποια πορεία πρέπει να χαράξει αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Αναφέρθηκε στα επεισόδια σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ, όπως είπε, εδώ είδαμε μαθητές, καθηγητές να διαδηλώνουν ειρηνικά, να εκφράζουν τις αγωνίες τους αλλά δεν επιστρέψαμε στις εικόνες του 2012, του 2015 και δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω, όσο κι αν κάποιοι το εύχονται. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να αφήσουμε πίσω τις εποχές της κρίσης, είπε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένα γαλατικό χωριό που θα εξαιρείται από τις εξελίξεις είναι βαθιά νυχτωμένος. Επεσήμανε όμως ότι η κυβέρνηση είναι σήμερα σε θέση να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία για να ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά και κυρίως όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επανέλαβε ότι όσα έχουν επιτευχθεί και όσα γίνονται είναι πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας καθώς και ότι νιώθει υπερήφανος που η χώρα μας σήμερα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση να μπορούμε να χαράσσουμε μια πορεία για την Ελλάδα του 2030 που θα μας επιτρέψει να μετατρέψουμε όσα έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε σε μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Σημείωσε, ακόμη, ότι η συγκυρία είναι πολύ σημαντική για να αναλογιστούμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μία ισχυρή κυβέρνηση και πόσο πιο δύσκολα θα ήταν τα πράγματα αν χρειαζόταν η κυβέρνηση να έρχεται για το παραμικρό σε συνεννοήσεις με μικρότερα κόμματα.

Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα με ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον και το μόνο κόμμα που μπορεί να συνομιλεί για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν χθες το νομοσχέδιο που αφορά στην ψυχική υγεία των παιδιών και ιδιαίτερη ήταν η μομφή του προς το ΠΑΣΟΚ.

«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος»

«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος, όχι για την παράταξη αλλά για τη χώρα», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε από βήματος ο πρωθυπουργός. Σήμερα η Ελλάδα είναι ασφαλής, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ισχυρές, η εξωτερική μας πολιτική έχει αναδείξει το κύρος της πατρίδας μας, και σε αυτόν τον δρόμο θα παραμείνουμε, τόνισε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον αποταμιευτικό λογαριασμό, τον «κουμπαρά» που θα δημιουργηθεί για κάθε παιδί με τη συμβολή του κράτους.

Τόνισε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση δεν σταματά τη δουλειά της και θα συνεχίσει να την κάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα για να μπορεί να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια και να μπορεί καθένας να συγκρίνει για τι δεσμεύτηκε η κυβέρνηση το 2023 και τι έχει υλοποιήσει.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα αποτελέσματα που έχει φέρει η προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής.

«Με αυτή την ατζέντα θα συνεχίσουμε και θέλω να πω από όλους τους παραδοσιακούς ΝΔμοκράτες -εδώ άνοιξε μία παρένθεση για όσους όπως είπε ήρθαν αργότερα στην παράταξη και σε όσους θα ψηφίσουν τη ΝΔ για πρώτη φορά- μάγος δεν είμαι, θαύματα δεν μπορώ να κάνω αλλά έχω την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση, με περισσότερα άσπρα μαλλιά και περισσότερη εμπειρία να πάμε όλοι μαζί τη χώρα μπροστά, εκεί που της αξίζει και να υποσχεθούμε ένα καλύτερο αύριο για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», είπε, καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός.

Προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων.

Πριν από τον πρωθυπουργό, για έναν σύντομο χαιρετισμό στο βήμα ανέβηκε πρώτος ο δήμαρχος Βριλησσίων, Γιάννης Πισιμίσης και ακολούθησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Στη συγκέντρωση στα Βριλήσσια βρέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.