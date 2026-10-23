Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: «Προϊόν αποταμίευσης» τα 820.000 ευρώ, υποστήριξε ο Πέτρος Παπαπέτρου – Όσα είπε στην απολογία του

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Τη νόμιμη προέλευση των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο πατρικό του σπίτι στην Κατερίνη φέρεται να υποστήριξε ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με συναντήσεις που φέρονται να είχαν ως σκοπό τη δωροδοκία του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Κάτια Καραχάλιου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ο διαιτητής Παπαπέτρου παρέμεινε περίπου τρεις ώρες στο ανακριτικό γραφείο, απαντώντας σε ερωτήσεις για την προέλευση των χρημάτων και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

Ο πρώην διαιτητής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το σύνολο των χρημάτων προέρχεται από νόμιμες πηγές, επικαλούμενος τις αποδοχές του από την εργασία του ως δασάρχης και διαιτητής, καθώς και οικογενειακά εισοδήματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να ανέφερε ότι το ετήσιο εισόδημά του αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοικία του αποτελεί προϊόν αποταμίευσης.

Παράλληλα, φέρεται να εξήγησε ότι προτιμούσε να διατηρεί μετρητά στο σπίτι του και, για τον λόγο αυτό, πραγματοποιούσε αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο πλαίσιο των εξηγήσεών του αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη και ότι έκανε οικονομία.

Όσον αφορά τις μαρτυρικές καταθέσεις που τον συνδέουν με συναντήσεις για φερόμενη δωροδοκία, ο Παπαπέτρου αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, προσκομίστηκαν στον ανακριτή στοιχεία που, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, αποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε διαφορετικές τοποθεσίες κατά τον χρόνο των επίμαχων συναντήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του πρώην διαιτητή και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησής του.

Οι 49 αγώνες που ελέγχονται και η σύνδεση με τον Προμηθέα

Την ίδια ώρα, η δικαστική έρευνα εξετάζει 49 αναφορές σε αγώνες μπάσκετ, στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών για πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 17 αναμετρήσεις αφορούν τον Προμηθέα Πατρών, σύλλογο με τον οποίο συνδέεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Επιπλέον, τέσσερις αγώνες αφορούν την Αναγέννηση, η οποία συνδέεται με τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες του Προμηθέα, ενώ άλλες επτά αναμετρήσεις αφορούν τον Ιωνικό, στον οποίο είχε διατελέσει παράγοντας ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης.

Η κατάθεση για το προσωνύμιο «Γραμμάριος»

Παράλληλα, νέες μαρτυρικές αναφορές έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές.

Σε μία από τις καταθέσεις, ο Πέτρος Παπαπέτρου φέρεται να χαρακτηρίζεται ως «Γραμμάριος», προσωνύμιο που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, συνδέεται με μήνυμα που φέρεται να είχε αποστείλει σε μάνατζερ.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα γίνεται αναφορά σε ποσότητες 500, 1.000 και 1.500 «γραμμαρίων», με τον όρο να φέρεται ότι χρησιμοποιείται ως κωδική αναφορά σε χρηματικά ποσά.

Το περιεχόμενο της καταγγελίας περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.