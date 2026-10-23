Αίγιο: Διασωληνωμένος 17χρονος ύστερα από τροχαίο με μηχανή – Νοσηλεύεται στο Ρίο

Σοβαρά τραυματισμένος και διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, νοσηλεύεται ένας 17χρονος έπειτα από τροχαίο ατύχημα με μηχανή στις Καμάρες Αιγίου. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα στο σημείο, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός του εμπλεκόμενου δικύκλου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά τραυματισμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 17χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο με μηχανή στις Καμάρες Αιγίου.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα στο σημείο, ωστόσο παρά τις έρευνες δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί το δίκυκλο που φέρεται να εμπλέκεται στο συμβάν.
  • Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά τραυματισμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, που συνέβη χθες, στις Καμάρες Αιγίου.

Η κατάσταση του ανήλικου κρίνεται σοβαρή, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του temhttps://www.enikos.gr/tag/%CE%91%CE%99%CE%93%CE%99%CE%9F/po24, οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν ευρήματα, που σχετίζονται με το τροχαίο. Ωστόσο, παρά τις έρευνες που ακολούθησαν, δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί το δίκυκλο, που φέρεται να εμπλέκεται στο συμβάν.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες του τροχαίου και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στις Καμάρες Αιγίου.

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