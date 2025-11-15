ΜέΡΑ25 για επεισόδια στο Πολυτεχνείο: Η επίθεση από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων αμαυρώνει το μήνυμα της επετείου

Ανακοίνωση εξέδωσε το Μέρα25, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα (15/11) το πρωί στο Πολυτεχνείο, κάνοντας λόγο για «επίθεση από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ατόμων στο νοσοκομείο».

«Αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση προσθέτοντας ότι «για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την εξέγερση του 1973, το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το πρωί. Τότε, ομάδες ατόμων συνεπλάκησαν μεταξύ τους τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές ζημιές στον χώρο.