Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα χρήματα θα επιστρέψουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος

«Το πακέτο θα είναι 1,5 δισεκατομμύριο -κλειδωμένο- όπως έχει πει εδώ και περίπου δύο μήνες στην Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλάμε για το 2026 γιατί στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν τα μέτρα τα οποία θα ψηφιστούν στον Προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από 01/01/2026. Αυτά τα λεφτά έχουμε να δώσουμε με βάση και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης και τα έσοδα τα οποία έχουν προκύψει και για τα οποία μπορούμε να κάνουμε κουβέντα πώς προέκυψαν- αυτά, λοιπόν, θα δοθούν με βάση τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΘ» σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά».

«Η κατεύθυνση θα είναι, ως προς τον τρόπο της αύξησης του εισοδήματος, φοροελαφρύνσεις με μόνιμα χαρακτηριστικά- γιατί αυτός είναι ο ασφαλέστερος και πολύ πιο σίγουρος για τον δουν οι πολίτες στην τσέπη τους, όλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, είναι η μείωση των φόρων» συμπλήρωσε.

Επισήμανε δε ότι αυτό το οποίο θα ακουστεί από τον πρωθυπουργό το Σάββατο θα είναι μία γενναία, με βάση τα δημόσια δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, φορολογική παρέμβαση με μόνιμα χαρακτηριστικά. «Με όρους δηλαδή μεταρρύθμισης και όχι απλά μέτρων, αυτό που λέμε “πακέτο”, που θα απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας με μεγαλύτερη έμφαση τις οικογένειες με παιδιά, τη μεσαία τάξη και τους πολίτες οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, δηλαδή οι μικρομεσαίοι, η μεσαία τάξη, οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα- παράδειγμα οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλά και γενικά οι συνταξιούχοι» υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης για το 13ο μισθό, αφού τόνισε πως «κανείς δεν διαφωνεί ότι πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή, προς Θεού, έτσι; Οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν όσα παραπάνω μπορούνε, τα έχουν στερηθεί αυτά τα λεφτά» επισήμανε ότι «εάν η κυβέρνηση πάει και δώσει τον 13ο μισθό, δεν θα πάρει τίποτα ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος, ο οποιοσδήποτε. Και λέω, λοιπόν, εγώ. Εμείς έχουμε παραθέσει τον κανόνα της Ευρώπης και είπα και άρθρο. Το ΠΑΣΟΚ να έρθει να μας πει, αν υπάρχει άλλος κανόνας να διαθέσει».

Για τα χρήματα που θα προέλθουν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης είπε: «Τα λεφτά αυτά όπως και, να θυμίσω, τα λεφτά που έχουν μαζευτεί από κυκλώματα σε εφορίες, από κυκλώματα σε φυλακές, από κυκλώματα σε δημοτική αστυνομία, από όλα αυτά τα μεγάλα κυκλώματα τα οποία έχει εξαρθρώσει η ΔΑΟΕ -που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ-, επιστρέφουν στους πολίτες. Τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στην κοινωνία…»

«Τα χρήματα αυτά, λοιπόν, στο τέλος της ημέρας δεν θα πάνε σε μία “μαύρη τρύπα” όπως αντιλαμβάνεστε, θα επιστρέψουν με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος και οι διαδικασίες στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Επίσης απαντώντας σε ερώτηση για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι πολίτες είπε: «Εγώ δεν ποινικοποιώ την ελεύθερη γνώμη. Αλλά το ότι γίνεται μια εξόφθαλμη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με μια κυβέρνηση η οποία έκανε ό,τι έκανε, είναι μια πραγματικότητα. Τι λέω λοιπόν εγώ; Είτε γυρίσει ο κ. Τσίπρας, είτε δεν γυρίσει, είτε κάνει κόμμα, είτε δεν κάνει -έχει την αξία του, δεν το υποτιμώ- αλλά εμείς δεν θα κριθούμε από αυτό. Θα κριθούμε για το πόσα παραπάνω σχολεία θα ανακαινίσουμε, πόσο παραπάνω θα ανεβάσουμε το εισόδημα των πολιτών πόσες πληγές θα κλείσουμε, πόσο θα εφαρμόσουμε τον νόμο».

Τέλος για τα περί «ακινησίας» στην εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση Καραμανλή ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε: «Ο πρωθυπουργός απάντησε, χωρίς να αμφισβητήσει ούτε κατ΄ έλάχιστον τον πατριωτισμό κανενός εκ των προκατόχων του, γιατί και ο ίδιος έχει υπηρετήσει τους δυο πρώην πρωθυπουργούς ως βουλευτής και ως υπουργός. Απάντησε για τα περί εξωτερικής πολιτικής αυτής της περιόδου. Είπε την πραγματικότητα, ότι ούτε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία είχε υπογραφεί- και υπεγράφη τώρα, ούτε επέκταση στο Ιόνιο είχε γίνει στο παρελθόν- και έγινε τώρα, χωρίς όμως ποτέ -το ξαναλέω- να αμφισβητήσει ούτε τις προθέσεις, ούτε τα κίνητρα ούτε και την πολιτική των προηγούμενων πρωθυπουργών, ειδικά της παράταξής μας».

«Σας ξαναλέω, δεν αμφισβητούμε τον πατριωτισμό ούτε των άλλων πρωθυπουργών από τις άλλες παρατάξεις. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα μέτωπο, να το κάνουμε σαφές. Αλλά είναι και καθήκον μας να υπερασπιστούμε μια εξωτερική πολιτική αυτής της εξαετίας, η οποία είναι μια ενεργητική πολιτική που δεν έχει βάλει ούτε κατ΄ ελάχιστον καμία συζήτηση που δεν πρέπει να μπει και έχει ισχυροποιήσει την Ελλάδα» προσέθεσε.