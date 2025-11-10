Μαρινάκης για Αντώνη Σαμαρά: Δεν θα κάνουμε σχόλιο για τη συνέντευξη – Η πολιτική είναι έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες

Για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1, ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης είπε αρχικά ότι «δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού».

Στη συνέχεια σε ερώτηση σχετικά με την αναφορά του κ. Σαμαρά περί μετάλλαξης της Ν.Δ. σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε:

«Η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες. Δεν ξέρω οι πολίτες θα το αξιολογήσουν, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές και τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή από την ιδεολογία μας στο Μεταναστευτικό», υπογραμμίζοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα όπως, στα πανεπιστήμια, στα εξοπλιστικά, στα γήπεδα κλπ.

 

