LIVE η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων ηγετών της MED9 στη Σλοβενία

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Σλοβενία, MED9
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση από την πόλη Πορτορόζ της Σλοβενίας, την η συνέντευξη Τύπου των 9 ηγετών της Συνόδου Κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9 μετά την ολοκλήρωσή της.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι ηγέτες της Ιταλίας (υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι), Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και της Σλοβενίας, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.

Στην ατζέντα της συνόδου οι εξελίξεις στη Γάζα και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και διεξήχθη τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Οι εννέα ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Έρευνα της IWG: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους πρώην εργαζόμενους μερικής απασχόλησης

IRIS: Tι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές για επιχειρήσεις και πολίτες

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε σε ποιον αριθμό αντιστοιχεί το 10 σε 22 δευτερόλεπτα;

Το PC σας έχει ένα κρυφό εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε
περισσότερα
17:53 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Έντυπο με προειδοποιήσεις για ποινή φυλάκισης θα διανέμεται στους παράνομους μετανάστες πριν την αίτηση ασύλου – Η εγκύκλιος Πλεύρη

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν παράνομα στη χώρα ...
17:49 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση, όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο, διχάζει την κοινωνία»

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ακολουθεί την πεπατημένη οδό, που επί...
15:43 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Μενδώνη: «Προκλητική αδιαφορία» του Βρετανικού Μουσείου – Χρησιμοποίησε τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία του δείπνου

Για «προκλητική αδιαφορία» εκ μέρους του Βρετανικού Μουσείου κάνει λόγο μεταξύ άλλων η Υπουργό...
15:12 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας»

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης