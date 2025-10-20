LIVE η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων ηγετών της MED9 στη Σλοβενία

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση από την πόλη Πορτορόζ της Σλοβενίας, την η συνέντευξη Τύπου των 9 ηγετών της Συνόδου Κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9 μετά την ολοκλήρωσή της.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι ηγέτες της Ιταλίας (υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι), Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και της Σλοβενίας, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.

Στην ατζέντα της συνόδου οι εξελίξεις στη Γάζα και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και διεξήχθη τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Οι εννέα ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.