Κώστας Ζαχαριάδης: Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα για την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542, η οποία αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης

Στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ και στην ερώτηση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Με σκωπτικό ύφος έθεσε σειρά ερωτημάτων: «Κύριε Παύλο Μαρινάκη μήπως ενημερώσατε τον πρωθυπουργό; Μήπως έχει κάτι να μας απαντήσει; Μήπως ξέρει η κ. Αλεξάνδρα Σδούκου;». Στη συνέχεια εξήγησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ απάντησε μονολεκτικά σε ερώτηση που του έγινε από την Εφημερίδα των Συντακτών και τη δημοσιογράφο Γεωργία Σάκκουλα ότι δεν γνωρίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542, η οποία αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ».

Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι η συγκεκριμένη οδηγία «καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους –ή ακόμη και μηδενικούς– συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα, να μειώσει τον ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά και να απαλλάσσει τις μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση επιβολής του». Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος του κόμματος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει την οδηγία και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα».

