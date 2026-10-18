Κωνσταντοπούλου για ανάρτηση πρωθυπουργού: Απευθύνεται στους πολίτες σαν παγαπόντης πολιτευτής – Δεν ξεγελάει κανέναν

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε την αντίδρασή της όσον αφορά στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Η ΕΡΤ ζήτησε το σχόλιό μου για την σημερινή ανάρτηση Μητσοτάκη. Έστειλα το ακόλουθο: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται στους πολίτες σαν παγαπόντης πολιτευτής και όχι ως Πρωθυπουργός στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης. Δεν ξεγελάει κανέναν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόσθεσε:

«Κύριε Μητσοτάκη, για τη μυστική συνάντηση Υπουργών και Βουλευτών σας, μεταξύ των οποίων του Αντιπροέδρου του Κόμματός σας, με Αξιωματούχους του Ισραήλ και της Κυβέρνησης Νετανιάχου και τη Σιωνιστική Οργάνωση Israel Allies Foundation στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 12 Οκτωβρίου 2026 θα μιλήσετε;».