Ηράκλειο: Στο πλευρό των κατοίκων που αντιδρούν στη δομή μεταναστών η Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στους Αθανάτους Ηρακλείου για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους κατοίκους που αντιδρούν στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών. Η παρουσία της στο κτίριο που προορίζεται να φιλοξενήσει τη δομή γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης της σελίδας «Κάτοικοι της περιοχής Ηρακλείου-Μοιρών», με τους κατοίκους να την ευχαριστούν για τη στήριξη στον πολύμηνο αγώνα τους.

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, βρέθηκε κοντά τους, στο σημείο όπου εδώ και μήνες εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη προοπτική.

Την επίσκεψη γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι κάτοικοι στη σελίδα τους στο Facebook, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της παρουσίας της, σύμφωνα με το neakriti.

Όπως αναφέρουν, η συμπαράσταση της Μαρίας Καρυστιανού αποκτά ξεχωριστή σημασία για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, καθώς αισθάνονται ότι η αγωνία και οι αντιρρήσεις τους βρίσκουν ανταπόκριση.

Στην ανάρτησή τους, οι κάτοικοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τη Μαρία Καρυστιανού, συνδέοντας την παρουσία της με τη δύναμη της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης συμπαράστασης.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν:

«Η Μαρία Καρυστιανού ήρθε κοντά μας, στο κτήριο που προορίζεται για δομή, για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στον αγώνα και στην αγωνία μας.

Μια μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη και γνωρίζει το βάρος μιας απώλειας που δεν χωρά σε λέξεις, βρήκε χρόνο να σταθεί δίπλα σε ανθρώπους που ζητούν να ακουστούν…….

Ύστερα από τόσους μήνες καθημερινής παρουσίας, η ανθρώπινη συμπαράσταση έχει ξεχωριστή αξία.

Μας δίνει κουράγιο και μας θυμίζει πόση δύναμη κρύβει το να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.

Με σεβασμό στη μνήμη της κόρης σας και όλων των θυμάτων των Τεμπών, σας ευχόμαστε δύναμη στον αγώνα για αλήθεια και δικαιοσύνη!!!»

Η επίσκεψη της Μαρίας Καρυστιανού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών στους Αθανάτους εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις, συλλογή υπογραφών και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.

Η πρόσφατη κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή για την προώθηση της δημιουργίας της δομής έχει εντείνει την ανησυχία τους, με τους ίδιους να επιμένουν ότι οι θέσεις και οι ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού ως μια ουσιαστική χειρονομία συμπαράστασης, η οποία, όπως τονίζουν, τους δίνει κουράγιο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους.