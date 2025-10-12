Κωνσταντίνος Τασούλας για την 81η επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας: Οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέστη σήμερα στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 81ης επετείου της απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα κατοχής.

Στην δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης. Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων της αμείλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου, επί τρεισήμισι χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας. Και η ώρα αυτή ακριβώς, συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει, 81 χρόνια μετά, πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες, δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη γι’ αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασαίνει και ανασαίνοντας, να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή».

