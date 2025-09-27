ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: «Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ»

«Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, παρά την υποκριτική ευαισθησία για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, ήταν εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ, που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα. Ακόμη κι η κριτική που κάνει είναι από τη σκοπιά του να μη διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους σύμμαχους του» επισημαίνει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Και φυσικά ήταν μια απολύτως προσαρμοσμένη ομιλία στους στόχους της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ που πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης με μεγάλες θυσίες» συμπληρώνει.