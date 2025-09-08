Κεφαλογιάννης: Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας

Enikos Newsroom

πολιτική

Κεφαλογιάννης: Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητά της να στηρίζει, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, εκείνους που καθημερινά ξεπερνούν εαυτόν προκειμένου να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και τον εθνικό μας πλούτο», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας -συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της Πυροσβεστικής,- τονίζοντας ότι αυτό τίθεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση – δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητά της να στηρίζει, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, εκείνους που καθημερινά ξεπερνούν εαυτόν προκειμένου να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και τον εθνικό μας πλούτο.

Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, με μεσοσταθμική αύξηση κατά περίπου 110Euro μηνιαίως, ενώ για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200Euro ανάλογα με τον βαθμό -μια σαφής αναγνώριση των ετών υπηρεσίας και της βαθμολογικής εξέλιξης.

Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι θα ωφεληθούν από τις συνολικές φορολογικές ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, μια κίνηση που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 συνήθειες που σταματάνε αμέσως οι έξυπνοι άνθρωποι γιατί μειώνουν την ευφυΐα τους

Λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο: Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής – «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις: Αυτές είναι οι νέες δράσεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα

Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης: Καταργείται από τον Ιανουάριο του 2026 – Το όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εστιατόριο έφτιαξε τυλιχτό κεμπάπ 24,7 μέτρων – Δείτε βίντεο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την καρδιά στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:33 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: «Η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές» – Με φράση του Μαρξ σχολίασε τον Τσίπρα

«Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που φορολογεί. Θα το κάνει με βάση την οικογένεια, με βάση την ηλι...
20:17 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας μετά την πρόσκληση από τον Σύλλογο των Ιατρών – «Θα πάω και θα βρούμε λύσεις»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θα επισκεφτεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έλαβε...
17:10 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Μυλωνάκης σε Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχει βγάλει τα φαντασιακά συμπεράσματά της και προσπαθεί να δημιουργήσει το νέο πολιτικό της παραμύθι»

Απάντηση στην πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνει με τοποθέτησή του σ...
16:27 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στις νέες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες

Τα βέλη του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη έστρεψε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος