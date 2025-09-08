Κεφαλογιάννης: Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητά της να στηρίζει, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, εκείνους που καθημερινά ξεπερνούν εαυτόν προκειμένου να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και τον εθνικό μας πλούτο», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας -συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της Πυροσβεστικής,- τονίζοντας ότι αυτό τίθεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση – δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητά της να στηρίζει, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, εκείνους που καθημερινά ξεπερνούν εαυτόν προκειμένου να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και τον εθνικό μας πλούτο.

Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, με μεσοσταθμική αύξηση κατά περίπου 110Euro μηνιαίως, ενώ για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200Euro ανάλογα με τον βαθμό -μια σαφής αναγνώριση των ετών υπηρεσίας και της βαθμολογικής εξέλιξης.

Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι θα ωφεληθούν από τις συνολικές φορολογικές ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, μια κίνηση που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα».