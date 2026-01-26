Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Το Κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές – «Παράθυρο» για μετεκλογικές συνεργασίες

Για τις διεθνείς εξελίξεις, τα ελληνοτουρκικά, τα νέα κόμματα που βρίσκονται στα σκαριά και για το πώς θα κινηθεί το Κίνημα Δημοκρατίας στις εκλογές μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αρχικά ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, είναι οι συγγενείς των θυμάτων, τον πόνο που θα αισθάνονται αυτή τη στιγμή, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου. Τι να πω… Φαντάζεσαι να φεύγει ο συγγενής σου από το σπίτι για να πάει να δουλέψει τα ξημερώματα και να μην επιστρέφει; Είναι τραγικό αλλά δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν δυστυχώς, γιατί βάσει στοιχείων, το 2025 φαίνεται ότι είχαμε μαύρο ρεκόρ για τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα και έχουμε πάνω από 200 νεκρούς. Είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά, με όλο το νομικό και ποινικό πλαίσιο, πέρα από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας. Όταν τα νούμερα αυξάνονται, κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ σοβαρά, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου».

«Η Ε.Ε. πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει – Αυτό που γίνεται στις ΗΠΑ είναι κατάπτυστο»

Για το «debate» ΗΠΑ – Ε.Ε. και τη στάση της χώρας μας ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «η στάση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ε.Ε. και υπέρ της ομοσπονδιοποίησης της Ε.Ε. Η Ε.Ε πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει, πρέπει να πει ξεκάθαρα ότι θα προστατεύσει και την τελευταία σπιθαμή των εδαφών της και μέσα σε αυτά είναι και οι ελληνικές βραχονησίδες και οι περιφέρειες που έχουν ευρωπαϊκές χώρες σε όλον τον κόσμο, όλα αυτά πρέπει να προστατευθούν. Πρέπει η Ευρώπη να σηκώσει ανάστημα. Αυτό που γίνεται στις ΗΠΑ είναι κατάπτυστο και δεν αναφέρομαι μόνο στην εξωτερική πολιτική Τραμπ, αλλά και το να έχουν εσωτερική αστυνομία μετανάστευσης που εκτελεί κόσμο και παραβιάζει όλα τα θεσμικά αντίβαρα, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει κατευνασμός απέναντι σε τραμπούκους και αυταρχικά καθεστώτα. Και η Αμερική βαίνει προς τον αυταρχισμό. Από τη στιγμή που ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να ρίξει το Διεθνές Δίκαιο στον κάδο των αχρήστων, εμείς πρέπει να μάθουμε να ζούμε στον κόσμο που ζούμε και όχι στον κόσμο που θα θέλαμε να ζούμε. Άρα πιστεύω ότι η Ευρώπη βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά πρέπει επιτέλους να ενωθεί, να έχει τις οικονομίες κλίμακας και να είναι πολύ πιο γρήγορη και αποδοτική».

«Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να θέσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών»

«Μέσα στο προβληματικό γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευκαιρία που έχουμε, είναι να πούμε στην Ευρώπη «δεν μπορείς για τη Γροιλανδία να στέλνεις στρατεύματα όταν απειλείται η κυριαρχία της και εδώ να μη στέλνεις». Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και σταθμά. Συνεπώς εδώ είναι η ευκαιρία να έχουμε το δικό μας άρθρο 5 αντίστοιχα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ προφανώς είναι ξεπερασμένο, τους έχει «τελειώσει» ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πρώτα η Ευρώπη και περισσότερη Ευρώπη. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να θέσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ερωτώμενος για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Φεβρουάριο και αν είναι υπέρ του διαλόγου, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε:

«Θεωρώ ότι ο διάλογος ποτέ δεν είναι αρνητικός. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεπλένεις ευθύνες ή προκλήσεις όταν γίνονται. Άρα κάποιος να μπαίνει στον διάλογο αλλά να διεκδικεί παράλληλα. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε τετελεσμένα να συμβαίνουν αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάει ούτε τη διπλωματία ούτε την ειρήνη να μη μιλάμε ο ένας στον άλλον . Να διεκδικούμε την εφαρμογή όσων δικαιούται η Ελλάδα. Να αρχίσουμε να δημιουργούμε και εμείς τετελεσμένα. Προφανώς χρειαζόμαστε να είναι πολύ ισχυρό το πλαίσιο της Άμυνας της χώρας, όμως, να είναι σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και μαζί με αυτό να διεκδικούμε και εμείς».

Για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα

«Έχει δημιουργηθεί μία μπαχαλοποίηση στο πολιτικό σκηνικό γιατί από τη μία υπάρχουν ορισμένα συστημικά κόμματα, μερικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει και δεν έχουν φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα – δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τις στατιστικές της χώρας μας στην Ευρώπη ή για τα τρένα που συγκρούονται ή για το FIR Αθηνών. Πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγάλη αλλαγή πολιτικού προσωπικού και κουλτούρας και πολιτικών θέσεων. Η λύση δεν είναι ο λαϊκισμός, είτε αυτός έχει προοδευτικό περιτύλιγμα είτε έχει συντηρητικό» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε:

«Θεωρώ αναγκαία τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού, προοδευτικού κέντρου, το οποίο θα μπορεί στα κοινωνικά ζητήματα, στα δικαιώματα να είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, το οποίο στην οικονομία θα μπορεί να συνδυάζει την παρεμβατική κρατική πολιτική με τη φιλελεύθερη πολιτική, ότι δεν θα ξεπουλήσει το Αιγαίο και δεν θα μπει σε τέτοιες συζητήσεις για τα εθνικά θέματα και να είναι πάρα πολύ φιλοευρωπαϊκό. Συνεπώς θεωρώ ότι αυτός ο χώρος ως πολιτικό μείγμα, υπάρχει. Υπάρχει ζωτικός χώρος. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι Κεντρώο προς Κεντροαριστερό. Δυστυχώς ο όρος Κεντροαριστερά έχει ταυτιστεί και με συντεχνίες στον συνδικαλισμό που έχουν κομματικοποιήσει το κράτος. Πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που δεν θα προδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού».

Για ενδεχόμενες συνεργασίες

«Στο συνέδριο που έχουμε σε 2 εβδομάδες θα καταθέσω την προσωπική θέση μου για το θέμα των συνεργασιών. Και θα ζητήσω έγκριση και από τη βάση του κόμματος για να είναι ξεκάθαρο προς όλους τους πολίτες ενόψει εκλογών τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Έχουν γευτεί τόση προδοσία και εμπαιγμό που δεν θέλω να κάνω το ίδιο. Για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ λέει ένα πράγμα και μετά είναι έτοιμο να γίνει μέρος συγκυβέρνησης, δεν χρειάζεται επίσης καν να αναφερθούμε στα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα κόμμα που δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές. Για το κόμμα Τσίπρα θα σχολιάσουμε αφού το κάνει αλλά πλέον κι εκείνος έχει δώσει διαπιστευτήρια στο σύστημα άρα δεν υπάρχει η ηθική βάση συνεργασίας με τέτοια κόμματα» είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σχετικά με το «κόμμα» Καρυστιανού είπε ότι «θα το σχολιάσουμε όταν κάνει το κόμμα. Αλλά θα πρέπει να κινητοποιηθεί κόσμος, να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «το Κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Οποιαδήποτε συνεργασία θα μπορούσε να γίνει μετεκλογικά, με κόμματα που έχουν κοινές θέσεις, γιατί αλλιώς είναι εκλογομαγειρείο».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι «δεν πιστεύω ότι η ΝΔ είναι στο 30% κάνοντας κωλοτούμπα στο τεκμαρτό εισόδημα, με τόσα σκάνδαλα, με την ακρίβεια, τους αγρότες κλπ. Δεν πιστεύω ότι η ΝΔ θα πιάσει καν το 25%. Πιστεύω ότι θα είναι το τέλος της Μεταπολίτευσης όπως το ξέρουμε. Τα παλιά κόμματα θα διασπαστούν, θα διαλυθούν, θα γίνουν μικρότερα και ακόμη και αν συγκυβερνήσουν θα είναι μια πρόσκαιρη συμφωνία που δεν θα αντέξει τις πιέσεις της κοινωνίας. Θα υπάρξουν νέα κινήματα που θα πρέπει να γίνουν οργανωμένα κόμματα, αλλά αυτό που κάνω εγώ με το Κίνημα Δημοκρατίας δεσμεύομαι να είναι άφθαρτο και ότι θα μείνει αδιάφθορο. Είναι η δέσμευσή μου».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αλλάξουμε αυτό που λέμε κανονικότητα έως σήμερα και δέσμευσή μου είναι ότι αυτό που θα πούμε ως θέσεις προεκλογικά θα είναι αυτό που θα ψηφίσουμε στη Βουλή μετά. Απόλυτη διαφάνεια».