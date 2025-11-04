Καράογλου για ΕΛΤΑ: Ένιωσα σαν κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος – Αν ήμουν ο κ. Σκλήκας θα είχα παραιτηθεί

Για τα όσα συνέβησαν στην χθεσινή άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που συζήτησε το θέμα του «λουκέτου» καταστημάτων των ΕΛΤΑ μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου.

«Χθες μίλησαν περισσότεροι από 80, 90 συνάδελφοι οι οποίοι είπαν πολύ σκληρότερες εκφράσεις από εμένα. Εγώ απλώς είπα μία ατάκα που μου ήρθε αυθόρμητα και την είπα ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος και δυστυχώς αυτό συνέβη», ανέφερε ο Θεόδωρος Καράογλου.

Και πρόσθεσε: «Και να πω γιατί. Γιατί είμαι καλεσμένος σε κανάλι και ενώ ήμουν την Πέμπτη 16:30 και ενώ είμαι στον αέρα ξαφνικά έρχεται Δελτίο Τύπου από τα ΕΛΤΑ που λέει ότι κλείνουν 204 καταστήματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξαφνικά αλλάζει όλα τα δεδομένα, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συνεννόηση, χωρίς να μας έχει ενημερώσει κανείς τι σχεδιάζεται ή οτιδήποτε άλλο. (σ.σ. Ένιωσα) σαν κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος. Το είπα και πριν το ξαναλέω και πάλι».

Σε ερώτηση αν ζήτησε την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χθες ο βουλευτής της ΝΔ απάντησε: «Εγώ δεν την ζήτησα αλλά να σας πω ότι αν εγώ ήμουν ο κ. Σκλήκας μετά από αυτά που άκουσα από τους συναδέλφους χθες θα είχα ήδη παραιτηθεί».