Κακοκαιρία: Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για έργα στην Αττική – Τι αποφασίστηκε

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου Χατζηνικολάου, η σύσκεψη ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου. Ωστόσο μετά την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές, η σύσκεψη μετατέθηκε για σήμερα το πρωί.

Συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βασικοί υπουργοί της Κυβέρνησης -όπως ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υφυπουργός Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς- και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην σύσκεψη ελήφθησαν αποφάσεις για να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς μία σειρά από έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη ενώ σχεδιάστηκαν. Πρόκειται για έργα που αφορούν την Αττική και έμφαση θα δοθεί στα αντιπλημμυρικά έργα.

Επίσης έγινε εκτίμηση της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές και συζητήθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα για την επιστροφή στην ομαλότητα.

Στους δήμους της Αττικής που επλήγησαν από την κακοκαιρία την Παρασκευή ο Κώστας Κατσαφάδος

Τους δήμους της Αττικής που επλήγησαν από τη χθεσινή κακοκαιρία θα επισκεφθεί αύριο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, την προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, Καλλιόπη Τετώρου και τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), Γιάννη Παυλή. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 15:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή, του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου και του δημάρχου Ωρωπού, Γιώργου Γιασημάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι δήμαρχοι θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το κύμα κακοκαιρίας, με έμφαση στις ζημιές σε υποδομές, κατοικίες που χρήζουν επισκευών, επιχειρήσεις, καθώς και στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων πολιτών. Αντικείμενο της συνάντησης, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, αποτελεί η διευθέτηση και η δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός, Κ. Κατσαφάδος βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία με το σύνολο των δημάρχων σε όλη τη χώρα, στις περιοχές όπου έχουν προκύψει προβλήματα από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, ενώ έχουν αποσταλεί οδηγίες σχετικά με τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί όχι μόνο περιοχές της Αττικής, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί.

«Τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους δήμους και, κατόπιν υποδείξεων των δημοτικών αρχών, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις αυτοψίες. Οι δήμαρχοι συγκεντρώνουν τη συνολική εικόνα των ζημιών και ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με τη συνδρομή της ΔΑΕΦΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική και αποτελεσματική καταγραφή και αποκατάσταση των επιπτώσεων», υπογραμμίζει το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση.