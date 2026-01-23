H Έλενα Κουντουρά συμμετείχε ως προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR της Ισπανίας για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τουρισμό  

Η Έλενα Κουντουρά συμμετείχε ως προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR στη Μαδρίτη, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στη μεγάλη εκδήλωση- αφιέρωμα για τις γυναίκες στον τουρισμό FITUR Woman 2026.

Στο ειδικό φόρουμ που συνδιοργανώθηκε από την Έκθεση FITUR και τον φορέα Women Leading Tourism WLT, με τη συμμετοχή φορέων από την παγκόσμια τουριστική αγορά και εκπροσώπων κρατών, η Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση και ειδικότερα στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενδυνάμωση των γυναικών, μέσα από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, που τελεί Αντιπρόεδρος, και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων FEMM, ως μέλος από το 2019.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για τις έμφυλες διακρίσεις που υφίστανται σήμερα οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα στην ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης.

Αν και οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του ανθρωπίνου δυναμικού στον τουρισμό, είναι δυσανάλογα χαμηλή η εκπροσώπησή τους σε θέσεις ευθύνης στην τουριστική βιομηχανία και στη διακυβέρνηση στον τομέα του τουρισμού. Συγχρόνως είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως τόνισε η Έλενα Κουντουρά, πίεσε και πέτυχε μεταξύ άλλων την θέσπιση της ιστορικής Οδηγίας Women on Boards για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, ώστε να εξαλειφθεί το απαράδεκτο σήμερα χάσμα μισθών για εργασία ίσης αξίας, μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Δεδομένου ότι το έμφυλο χάσμα στην ηγεσία αποτελεί εν δυνάμει απειλή στο στόχο της βιωσιμότητας, και καθώς οι γυναίκες αποτελούν σημαντική δεξαμενή ταλέντου για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, η Έλενα Κουντουρά διεκδικεί στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό, που θα παρουσιαστεί την άνοιξη του 2026, να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου και να αποτυπωθεί έμπρακτα η στήριξη στην ενδυνάμωση των γυναικών στον κλάδο.