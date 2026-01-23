H Έλενα Κουντουρά συμμετείχε ως προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR της Ισπανίας για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τουρισμό  

Enikos Newsroom

πολιτική

H Έλενα Κουντουρά συμμετείχε ως προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR της Ισπανίας για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τουρισμό  
Η Έλενα Κουντουρά με τη Διευθύντρια της FITUR Maria Valcarce και την Πρέσβειρα Ντο από τον ΟΗΕ και το WTTC

Η Έλενα Κουντουρά συμμετείχε ως προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR στη Μαδρίτη, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στη μεγάλη εκδήλωση- αφιέρωμα για τις γυναίκες στον τουρισμό FITUR Woman 2026.

Στο ειδικό φόρουμ που συνδιοργανώθηκε από την Έκθεση FITUR και τον φορέα Women Leading Tourism WLT, με τη συμμετοχή φορέων από την παγκόσμια τουριστική αγορά και εκπροσώπων κρατών,  η Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση και ειδικότερα στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενδυνάμωση των γυναικών, μέσα από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, που τελεί Αντιπρόεδρος, και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων FEMM, ως μέλος από το 2019.

Κουντουρά
Η Έλενα Κουντουρά κεντρική ομιλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR στη Μαδρίτη, στο ειδικό φόρουμ FITUR Woman 2026 για την ενδυνάμωση των γυναικών της

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για τις έμφυλες διακρίσεις που υφίστανται σήμερα οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα στην ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης.

Αν και οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του ανθρωπίνου δυναμικού στον τουρισμό, είναι δυσανάλογα χαμηλή η εκπροσώπησή τους σε θέσεις ευθύνης στην τουριστική βιομηχανία και στη διακυβέρνηση στον τομέα του τουρισμού.  Συγχρόνως είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις.

Η Έλενα Κουντουρά κεντρική ομιλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR στη Μαδρίτη, στο ειδικό φόρουμ FITUR Woman 2026 για την ενδυνάμωση των γυναικών της

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως τόνισε η Έλενα Κουντουρά, πίεσε και πέτυχε μεταξύ άλλων την θέσπιση της ιστορικής Οδηγίας Women on Boards για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, ώστε να εξαλειφθεί το απαράδεκτο σήμερα χάσμα μισθών για εργασία ίσης αξίας, μεταξύ ανδρών και γυναικών.

H Έλενα Κουντουρά στο φόρουμ των γυναικών με την Πρέσβειρα Ντο απο τον ΟΗΕ και το WTTC και την Κυβερνήτρια του Πουέρτο Ρίκο Jennifer Gonzalez

Δεδομένου ότι το έμφυλο χάσμα στην ηγεσία αποτελεί εν δυνάμει απειλή στο στόχο της βιωσιμότητας, και καθώς οι γυναίκες αποτελούν σημαντική δεξαμενή ταλέντου για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, η Έλενα Κουντουρά διεκδικεί στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό, που θα παρουσιαστεί την άνοιξη του 2026, να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου και να αποτυπωθεί έμπρακτα η στήριξη στην ενδυνάμωση των γυναικών στον κλάδο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τη γρίπη: 6χρονος νοσηλεύεται στην εντατική – Αύξηση 30% στις εισαγωγές

Ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα: 378 επεμβάσεις το 2025

Καταναλωτικά δάνεια: Πόσα εκταμιεύονται ψηφιακά – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ: Από σήμερα οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:34 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια ανήλικων τέκνων που «άναψε φωτιές»

Πολλή συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδι...
11:55 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μεταναστευτικό: Επείγουσα χρηματοδότηση για Έβρο, Αιγαίο, Κρήτη ζήτησε ο Γιώργος Αυτιάς

Την άμεση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράχτη του Έβρου και τ...
10:30 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης: Έξι έργα θωράκισης προχωρούν στην Αττική – Προχωρημένες οι συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στις πληγές που άφησε πίσω η κακοκαιρία, στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς και στα ελληνοτουρκικά αναφ...
10:20 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο Euronews: Η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη – Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της

Σε συνέντευξή του στο Euronews και σε ερώτηση για το τι συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής και το α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι