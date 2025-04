Γεωργιάδης στο Breitbart: Οι δασμοί του Τραμπ είναι δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση – Η Δύση δεν θα επιβιώσει χωρίς ισχυρές ΗΠΑ

«Οι εμπορικές ενέργειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κίνας, αν και είναι δύσκολες για μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, είναι σημαντικές για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να οδηγήσουν τη Δύση σε μια νέα εποχή ευημερίας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart και στον δημοσιογράφο Matthew Boyle.

«Πιστεύω στη Δύση», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε «Η Δύση δεν θα επιβιώσει χωρίς ισχυρές ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο φυσικός ηγέτης της Δύσης. Επομένως, για μένα ως πολιτικό που πιστεύω στη Δύση, οι ισχυρές ΗΠΑ είναι μια ισχυρή Δύση. Οι αδύναμες Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια αδύναμη Δύση. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρει».

Ο υπουργός Υγείας είπε επίσης ότι ενώ οι δασμοί είναι μια «πολύ δύσκολη απόφαση» για όλες τις πλευρές, ο Τραμπ προσπαθεί να επαναφέρει την ισορροπία της αμερικανικής οικονομίας μετά από δεκαετίες παρακμής. Είπε ότι οι αδυναμίες που αντιμετωπίζει η Δύση στην εφοδιαστική της αλυσίδα αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

«Οι δασμοί είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και είμαι βέβαιος ότι είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και για τον Πρόεδρο Τραμπ και για την Ευρώπη και για όλους», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης. «Αλλά έχω γνώση ότι το αμερικανικό έλλειμμα ήταν τεράστιο. Και όπως πήγαινε η αμερικανική οικονομία, είχε πολλά προβλήματα. Έτσι έπρεπε να πάρει κάποιες ριζοσπαστικές αποφάσεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ευρώπη συνειδητοποιήσαμε ότι σε πολύ κρίσιμες γραμμές παραγωγής της βιομηχανίας μας ότι όλες οι γραμμές παραγωγής μας ήταν στην Ασία. Θα αναφέρω ως παράδειγμα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Έτσι, στο πλαίσιο της πανδημίας, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να βρούμε τους δικούς μας πόρους, διότι σε μια δύσκολη εποχή δεν είχαμε ούτε ένα εργοστάσιο που να παράγει τα κρίσιμα στοιχεία για την παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη. Το ίδιο συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες μετά τη δεκαετία του ’80 ταξίδεψαν στο εξωτερικό. Πιστεύω λοιπόν ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ για τους δασμούς είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσει να αναγεννήσει την αμερικανική βιομηχανία και μπορώ να καταλάβω ότι αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά απαραίτητη για έναν Αμερικανό πρόεδρο”.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε επίσης στο Breitbart ότι η νίκη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανάκτηση του Λευκού Οίκου to 2024 ήταν «εκπληκτική».

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ως πολιτικός ότι αυτή ήταν μια μοναδική νίκη στην πολιτική ιστορία», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Ο τρόπος με τον οποίο επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ είναι κάτι που οι πολιτικοί παγκοσμίως θα προσπαθήσουν να μελετήσουν και να πάρουν μαθήματα από αυτό. Φυσικά έκανε μια πολύ γενναία προεκλογική εκστρατεία σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον με τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης εναντίον του, πολλές δημοσκοπήσεις που δεν ήταν πραγματικά πολύ ακριβείς και στο τέλος κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. Είναι καταπληκτικό, το λέω ως πολιτικός προς πολιτικό. Προσπαθώ να μην παρεμβαίνω ποτέ στην εσωτερική πολιτική των συμμάχων μας, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά φυσικά θα ήμουν Ρεπουμπλικανός. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή είναι η θέση μου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όπως και στην πρώτη του θητεία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια εξαιρετική σχέση. Ξέρετε, μεγάλες στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Είχα την τιμή ως Υπουργός Οικονομικών και Ανάπτυξης να υπογράψω μια πολύ σημαντική συμφωνία εκείνη την περίοδο με τον τότε Υπουργό Πομπέο. Καταφέραμε να προσελκύσουμε πολλές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα μετά από αυτή τη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι στη δεύτερη θητεία του, θα έχουμε ακόμη καλύτερες σχέσεις, διότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα σύμμαχοι, ήταν πάντα φίλοι και ανυπομονούμε να κάνουμε πράγματα με τον Πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του».

Ερωτηθείς αν έχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ενώ ο Μητσοτάκης θα δώσει το επίσημο μήνυμα της κυβέρνησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσωπικά πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο ηγέτης της Δύσης και ότι υποστηρίζει τον Τραμπ. «Το μήνυμα θα έρθει από τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη – πάντα δίνει το μήνυμα για τη χώρα μας». δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Σε προσωπική βάση, θέλω να πω στον κ. Τραμπ ότι αντιλαμβανόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον ηγέτη της Δύσης. Εμπιστευόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή την ηγεσία”.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Ελλάδα ως χώρα και ο πρωθυπουργός μας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν μια διέξοδο για την καλύτερη και πιο λογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», δήλωσε ο υπουργός Υγείας. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι φυσικοί σύμμαχοι. Η Δύση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οπότε πέρα από τις συμφωνίες, οι καλοί εταίροι μπορεί μερικές φορές να έχουν διαφωνίες, στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία και για τα δύο μέρη. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό και είμαι βέβαιος για τον Πρόεδρο Τραμπ ότι στο τέλος θα επιτύχει αυτή τη συμφωνία».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ακόμη ότι πιστεύει πως οι ΉΠΑ και η Ελλάδα μπορούν να εμβαθύνουν τους ήδη ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχει ένας μεγάλος χώρος κοινών επενδύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών και μια δυνατότητα για πολύ περισσότερες από αυτές. Υπάρχουν πολλά με τη Microsoft, την Amazon Web Services, την Google και άλλους στον τεχνολογικό κλάδο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες και στην αμυντική βιομηχανία, όπως τα ναυπηγεία. Έχουμε ήδη μια μεγάλη αμερικανική επένδυση στα ελληνικά ναυπηγεία μέσω της ONEX. Σας ξαναλέω, σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο, η εξεύρεση τρόπων για την οικοδόμηση ισχυρών δεσμών μεταξύ των χωρών-κλειδιά της Δύσης είναι πολύ σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο ηγέτης της Δύσης, αλλά η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο σύμβολο της Δύσης σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Είναι σύμβολο επειδή εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και εδώ γεννήθηκαν τα βασικά στοιχεία της Δύσης. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε ο στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή, η ανατολική Μεσόγειος είναι ένα πολύ ευαίσθητο μέρος του κόσμου εξαιτίας όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία, όσων συμβαίνουν στη βόρεια Αφρική. Η Ελλάδα είναι τώρα ένας βασικός παίκτης-κλειδί σε αυτή την περιοχή και ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να γνωρίζει ότι είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε τον oικονομικός dιάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης «IMEEC» ως μια απάντηση της Δύσης στην πρωτοβουλία Belt and Road της Κίνας. Η συμφωνία συνδέει την Ινδία μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, στην Κύπρο, στη συνέχεια στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη Δυτική Ευρώπη, πριν κατευθυνθεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρέπει να έχουμε μια απάντηση γιατί βλέπετε την Κίνα να χτίζει με πολύ σοβαρό τρόπο τους δικούς της διαδρόμους τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Κατά κάποιο τρόπο, η Δύση έμεινε πίσω. Πρέπει να βρούμε απαντήσεις και πρέπει να βρούμε την απάντηση το συντομότερο δυνατό».

Ένας από τους βασικούς άξονες για την επιτυχία του IMEEC είναι οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ακόμη προσχωρήσει στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» και ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο Μητσοτάκης εργάστηκε για την οικοδόμηση δεσμών με τη σαουδαραβική κυβέρνηση για να βοηθήσει στην επίτευξη αυτής της ευρύτερης οικονομικής σύνδεσης.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης θητείας του μέχρι τώρα, έχουν οικοδομήσει μια πολύ ισχυρή σχέση με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι η χώρα-κλειδί κατά μήκος αυτού του διαδρόμου που θα φέρει το εμπόριο από την Ινδία στην Ευρώπη και από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική με πολύ γρήγορο τρόπο. Ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να οικοδομήσουμε το συντομότερο δυνατό».

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ακόμη ότι πιστεύει ότι η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ είχε ως κίνητρο την προσπάθεια να εκτροχιαστεί η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις «Συμφωνίες του Αβραάμ».

«Πραγματικά πιστεύω ότι η τρομοκρατική επίθεση που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ένας από τους μεγαλύτερους στόχους ήταν να σαμποτάρει τη συμφωνία του Αβραάμ. Εμείς στην Ελλάδα υποστηρίζουμε το Ισραήλ 100%. Το Ισραήλ είναι ο στρατηγικός μας εταίρος σε αυτόν τον τομέα. Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι η ασφάλεια της Ελλάδας. Η ασφάλεια του Ισραήλ θα είναι πολύ ισχυρότερη μετά από αυτές τις συμφωνίες. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να συνεργαστούμε για να δούμε αυτές τις συμφωνίες να γίνονται πραγματικότητα και να έχουμε μια πραγματικά καλή σχέση μεταξύ του Ισραήλ, του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των άλλων αραβικών χωρών που θέλουν να έχουν μια συμφωνία και να είναι μέρος αυτής της συμφωνίας. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και τους υποστηρίζουμε 100% στην Ελλάδα. Τους υποστηρίζω πολύ έντονα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε βέβαιος ότι οι Σαουδάραβες θα επιστρέψουν τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ισραηλινούς. «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα επιστρέψουν. Η ηγεσία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας είναι επίσης μια πολύ και αποτελεσματική ηγεσία. Ο πρίγκιπας διάδοχος είναι ένας ηγέτης με μεγάλο όραμα για τη χώρα του. Το όραμα 2030 είναι ένα μοναδικό όραμα. Αυτό δείχνει έναν ηγέτη που κατανοεί πραγματικά τα συμφέροντα της χώρας του και της περιοχής. Πιστεύω ότι θα βρει τρόπο να προχωρήσει αυτή η συμφωνία».

Exclusive — Greece’s Vice President Rooting for Trump in Trade War with China ⁦@mboyle1⁩ https://t.co/f9hGzen2rN

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 14, 2025