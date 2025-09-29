Γεωργιάδης: «Γενναίοι» μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες – Ανακάλεσε ο χρήστης του «Χ»

«Το θέμα θεωρείται λήξαν νομικά μεν αλλά ας αναλογιστείτε όλοι αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα εδώ κατά κανόνα με ψέματα πόσο θα το τολμούσαν στα αλήθεια, εάν δεν είχαν την ψευδαίσθηση ασφαλείας που δίνει το πληκτρολόγιο… «γενναίοι» ως την ώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες» αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ.

Νωρίτερα είχε γνωστοποιήσει με άλλη ανάρτησή του την ύπαρξη της fake δημοσίευσης.