Φλωρίδης για Τέμπη: «Έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία» – Την Άνοιξη του 2026 αναμένεται η δίκη

Για «υποδειγματική ανάκριση που διήρκησε 2,5 χρόνια» έκανε λόγο το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης για την υπόθεση των Τεμπών και την πρόταση του εισαγγελέα Εφετών για το κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων.

«Από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα η δικογραφία αυτή είναι περίπου 70.000 σελίδες. Έχει σοβαρές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ελληνικούς και ξένους φορείς, από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, από σημαντικούς πραγματογνώμονες. Έχουν εξεταστεί πάρα πολλοί μάρτυρες. Έχουν γίνει γίνει επιτόπιοι έλεγχοι. Έχουν γίνει εκθέσεις αυτοψίας. Έχουν γίνει τα πάντα», είπε στο Open και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” ο Γιώργος Φλωρίδης.

Και συνέχισε: «Σε αυτή την διαδικασία που παρακολουθούσαμε είναι προφανές ότι κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία, διότι η δικογραφία αυτή γινόταν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης».

Σε ερώτηση αν μιλάει για συγγενείς θυμάτων ή δικηγόρους ο Γιώργος Φλωρίδης διευκρίνισε ότι δεν αναφέρεται σε συγγενείς. «Είχαμε και δικηγόρους και βεβαίως είχαμε εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή». Σε σχόλιο ότι αναφέρεται στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε: «Μεταξύ αυτών».

«Είχαμε μηνύσεις κατά του ανακριτή, αιτήσεις εξαιρέσεως κατά του ανακριτή. Τι σήμαινε αυτό; Ότι αν όλα αυτά γίνονταν δεκτά θα πήγαινε η υπόθεση πίσω. Ας πούμε εάν άλλαζε ο ανακριτής θα πηγαίναμε άλλα δύο χρόνια πίσω και φυσικά μία δυνατότητα εκμετάλλευσης πολιτικής αυτού του τραγικού γεγονότος», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Υπήρξε και κάποια στιγμή μία κατηγορία εκεί ότι ο ανακριτής δεν έβαλε 650.000 στοιχεία μέσα στην δικογραφία. Αποδείχθηκε ότι ήταν μία απάτη, ένα ψέμα. Πρώτον διότι αυτοί που τα ζήτησαν είχαν πάρει τα αντίγραφα που ζητούσαν αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Επομένως εδώ έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μία εθνική τραγωδία», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε: «Λογικά την επόμενη Άνοιξη δηλαδή στα τρία χρόνια περίπου».

Αναφορικά με την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, ο Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «το ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω εάν υπάρχει παράλληλη δικαστική διερεύνηση. Δεν είναι θέμα δικό μου αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ποιοι οργάνωσαν αυτή την σκευωρία κατά πολιτικών αντιπάλων είναι γνωστοί έτσι δεν είναι; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έκανε αυτά; Δεν πήγε να παραπέμψει μέσω της Βουλής 9 πολιτικούς αντιπάλους, πρώην Πρωθυπουργούς κτλ.».

Σε ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ηθικός αυτουργός της σκευωρίας ο Γιώργος Φλωρίδης είπε: «Πολιτικά λέω το εξής: ότι έχει αποδειχθεί πλέον ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστησε μία σκευωρία κανονικότατη εναντίον πολιτικών της αντιπάλων δηλαδή πρώην Πρωθυπουργών και υπουργών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ πολύ σημαντικών ανθρώπων και επιχείρησε να τους παραπέμψει».