Ερντογάν: Νέα πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ για την Κύπρο – Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τίρανα
πηγή: Murat Kula / Anadolu Ajansı

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε από το Βήμα του ΟΗΕ, την προκλητική ρητορική περί ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, λέγοντας ότι «η λύση του δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο της Oμοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνoκυπριακής πλευράς».

«Στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν να γίνουν μειονότητα», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ERTNews.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία υποβάλλονται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα. Επαναλαμβάνω σήμερα την έκκληση που έκανα στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών: Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πρακτική άσκηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:23 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Επανέλαβαν την προσήλωση στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδ...
19:17 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Η ΝΔ μειώνει τους φόρους των πλουσίων – Το κράτος χάνει δισεκατομμύρια»

«Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκει τρόπους για να μειώνει συστηματικά τους φόρου...
19:07 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναίκες στις Μεταφορές και τον Τουρισμό

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναί...
18:36 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Μάντζος για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία

«Η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκική...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος