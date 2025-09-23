Ερντογάν: Νέα πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ για την Κύπρο – Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε από το Βήμα του ΟΗΕ, την προκλητική ρητορική περί ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, λέγοντας ότι «η λύση του δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο της Oμοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνoκυπριακής πλευράς».

«Στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν να γίνουν μειονότητα», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ERTNews.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία υποβάλλονται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα. Επαναλαμβάνω σήμερα την έκκληση που έκανα στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών: Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της», συμπλήρωσε στη συνέχεια.