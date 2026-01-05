Δήμας για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: Σε εξέλιξη ΕΔΕ, θα «πέσουν κεφάλια» – Τι είπε για τις αποζημιώσεις των επιβατών

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επεσήμανε ότι είναι σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το τεχνικό πρόβλημα, προσθέτοντας πως «σαφέστατα, μπορεί να πέσουν κεφάλια».
  • Ο κ. Δήμας τόνισε πως «δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων», ενώ οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις.
  • Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση η αιτία του προβλήματος, τόνισε και αναφέρθηκε και σε σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας έως το 2028.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Ελευθέριος Βενιζέλος
Φωτογραφία: Intime

«Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων. Βγήκε NOTAM κατευθείαν», επανέλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας αναφερόμενος στο τεχνικό πρόβλημα που δημιούργησε «έντονο θόρυβο» σε πολλαπλές συχνότητες και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών την Κυριακή (4/1).

Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση, άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, είπε ο υπουργός, ενώ συμπλήρωσε στο ERTNews ότι είναι σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για απόδοση ευθυνών και για να διερευνηθεί γιατί συνέβη το περιστατικό χθες και να μην επαναληφθεί. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε: «Σαφέστατα, μπορεί να πέσουν κεφάλια».

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυγχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα συστήματα αεροναυτιλίας».

«Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ‘Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε το βίντεο του ERTNews:

11:07 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

10:24 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

10:19 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

07:48 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

