Δείπνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου, σε δείπνο με συμβολικό χαρακτήρα για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.

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Κυριάκος Μητσοτάκης Κίμπερλι Γκιλφόιλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε επίσημο δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
  • Η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για άτυπη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τους μακροχρόνιους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.
  • Η εκδήλωση ανέδειξε τον θεσμικό και διπλωματικό χαρακτήρα των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε τονίσει πρόσφατα ότι οι σχέσεις είναι «πιο ισχυρές από ποτέ».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε επίσημο δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, υποδέχθηκαν την Αμερικανίδα πρέσβη σε μια εκδήλωση με συμβολικό χαρακτήρα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για την ιστορική επέτειο των ΗΠΑ.

Η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για άτυπη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τους μακροχρόνιους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε αναφερθεί πρόσφατα στις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας σε δημοσίευσή της ότι είναι «πιο ισχυρές από ποτέ».

Στο δείπνο συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχοι της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας που διατηρούν σύνδεση με την αμερικανική αγορά.

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