Δείπνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε επίσημο δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, υποδέχθηκαν την Αμερικανίδα πρέσβη σε μια εκδήλωση με συμβολικό χαρακτήρα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για την ιστορική επέτειο των ΗΠΑ.

Η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για άτυπη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τους μακροχρόνιους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε αναφερθεί πρόσφατα στις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας σε δημοσίευσή της ότι είναι «πιο ισχυρές από ποτέ».

Στο δείπνο συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχοι της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας που διατηρούν σύνδεση με την αμερικανική αγορά.