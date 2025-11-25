Χρυσοχοΐδης: Έχουμε 5.000 panic buttons τον χρόνο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παρέθεσε στοιχεία.

«Τραγικό. Είναι ένα πανάρχαιο θέμα. Αυτές οι συμπεριφορές διακρίνουν το ανθρώπινο γένος από όλες τις κοινωνίες, όλες τις χώρες, όλες τις τάξεις, διαχέεται παντού. Αυτό που με ενθαρρύνει είναι ότι αυξάνονται οι καταγγελίες, μιλούν οι γυναίκες, τώρα πια αυτό το θέμα έχει βγει στον αφρό, δεν είναι πια βυθισμένο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Μέσα από τα στοιχεία που παρέθεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδη, το 1/3 των γυναικών που κάνει καταγγελία, βάζει στο κινητό της το panic button. «Έχουμε, πλέον, 5.000 το χρόνο panic buttons ετησίως, σε όλη τη χώρα και το δικαιούνται όλοι», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Για τις καταγγελίες που έχουν γίνει στην αστυνομία, τόνισε: «Το 2024, η αστυνομία συνέταξε 18.500 δικογραφίες και συνέλαβε 11.400 κατηορούμενους. Φέτος στο 10μηνο έχουμε 19.500 δικογραφίες και έχουμε συλλήψεις 12.150».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε πως υπάρχει αύξηση καταγγελιών, άρα αύξηση συλλήψεων: «Πολλοί από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Αυξήθηκαν οι προφυλακίσεις, μεγάλωσε το αυτόφωρο, αποφασίζονται σημαντικά μέτρα, όπως ότι δε θα πλησιάζουν τις συζύγους και τα παιδιά τους».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι «θέλω να σας καταθέσω μια μαρτυρία. Επειδή έχω μια εμπειρία στον χώρο της ασφάλειας. Κι επειδή, όταν θέλω να λύσω ένα ζήτημα, πάω εγώ ο ίδιος εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος… Πήγα σε αστυνομικά τμήματα και συνάντησα γυναίκες χτυπημένες, κακοποιημένες, γυναίκες που έκλαιγαν, που ντρέπονταν να σε κοιτάξουν τα μάτια, πολλές φορές είχαν και παιδιά μαζί τους στα διπλανά γραφεία. Το έζησα αυτό και έδωσα μια υπόσχεση: Σε αυτό το θέμα πρέπει να πάω από πάνω, να είμαι εκεί».

Επιπλέον τόνισε ότι έχει γίνει φέτος αύξηση 12% στη χρήση του panic button. Στο «100» πέρσι έγιναν 27.000 κλήσεις, ενώ φέτος 30.500.

