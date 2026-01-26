Χρήστος Γιαννούλης στη Realnews: Η Καρυστιανού θα κρίνεται και για τις πολιτικές επιλογές της

Ως τον μεγαλύτερο «πολυτραυματία» της πολιτικής σκηνής χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης, επιμένοντας πως η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Στον ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μιλώντας στη Realnews, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, με την επισήμανση πως η πολιτική δεν είναι προσωπικό στοίχημα αλλά συλλογική διαδικασία, ενώ για την παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζει ότι αυτό δείχνει πως υπάρχει πεδίο διαλόγου στον προοδευτικό χώρο. Οσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνει πως πλέον θα κρίνεται και για τις πολιτικές επιλογές της.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επαναφέρει την πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να αλλάζει στάση, δεν θεωρείτε ότι αυτή η στρατηγική κρατά τον ΣΥΡΙΖΑ σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά;

Η πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε κίνηση τακτικισμού. Είναι πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμβαθύνει τις ανισότητες, αποδυναμώνει το κοινωνικό κράτος και απαξιώνει τους θεσμούς. Η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου δεν κρατά τον ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά. Αντίθετα, ανοίγει έναν αναγκαίο πολιτικό διάλογο για το πώς συγκροτείται μια αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική. Αν το ΠΑΣΟΚ αρνείται, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα εγκαταλείψουμε την ευθύνη μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει και θα κριθεί από το πρόγραμμά του, τη σοβαρότητα και την κοινωνική του παρουσία, όχι από την άρνηση τρίτων. Αν δεν υπάρξει συνεργασία, ουσιαστικά ρίχνουμε νερό στον μύλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πολίτες προσβλέπουν σε ένα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο, με πολιτικές που δίνουν λύσεις. Δεν αρκεί να λέμε «ο καθένας μόνος του». Αυτή η λογική δεν οδηγεί πουθενά. Η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να πορευθεί μόνο του δείχνει αυτοαναφορικότητα και περιορισμένη στρατηγική οραματική αντίληψη. Ο μόνος που τελικά ωφελείται από την επιλογή αυτή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι σημαίνει για εσάς η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και το γεγονός ότι κερδίζει ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ;

Καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία στη δημόσια σφαίρα. Δεν φοβόμαστε την ύπαρξη νέων πρωτοβουλιών. Ολοι θα κριθούμε από τον λαό στις εκλογές, όχι από δημοσκοπήσεις. Οι πολίτες αναζητούν απαντήσεις σε ζητήματα δημοκρατίας, διαφάνειας και κράτους δικαίου. Για εμάς, στην Αριστερά, αυτό δεν είναι λόγος αντιπαράθεσης προσώπων, αλλά λόγος πολιτικής ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ιστορικά υπήρξε η δύναμη που μετέτρεπε την κοινωνική οργή σε συλλογικό, προοδευτικό σχέδιο αλλαγής. Αυτός ο ρόλος χρειάζεται σήμερα ένα καθαρό πολιτικό στίγμα και ουσιαστική επανασύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και αυτόν τον ρόλο υπηρετούμε.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις προκάλεσαν σάλο. Φανερώνουν τον ιδεολογικό προσανατολισμό του νέου κόμματος;

Σέβομαι απεριόριστα τη Μαρία Καρυστιανού και τον αγώνα της, μαζί με όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εναν αγώνα που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στήριξε από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίζει να στηρίζει μέχρι τέλους. Ομως, η απόφαση της κυρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα τη μετατρέπει πλέον σε πολιτικό πρόσωπο με δημόσια ευθύνη. Κάθε δήλωσή της έχει πολιτικό βάρος. Ο σάλος που προκλήθηκε δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο ή μια δήλωση. Αφορά το αν, το 2026, επιστρέφουμε σε συζητήσεις που θεωρούσαμε λυμένες. Το δικαίωμα στην άμβλωση δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Είναι κατοχυρωμένο ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα, συνδεδεμένο με την υγεία, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των γυναικών. Οταν ένα δημόσιο πρόσωπο τοποθετείται με τρόπο που αμφισβητεί την αυτοδιάθεση του σώματος των γυναικών, αυτό δεν είναι απλώς «προσωπική άποψη», είναι πολιτική δήλωση. Και ως τέτοια εύλογα εγείρει ερωτήματα για τον ιδεολογικό προσανατολισμό ενός νέου πολιτικού σχηματισμού. Ο σεβασμός στον αγώνα της κυρίας Καρυστιανού για δικαιοσύνη σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών παραμένει αδιαπραγμάτευτος, αλλά πλέον θα κρίνεται και για τις πολιτικές επιλογές της.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ότι «το ταξίδι ξανάρχισε». Θα τον ακολουθήσετε; Θα μπείτε στο καράβι ή νιώθετε πως δεν σας χωρά;

Οι πολιτικές διαδρομές δεν είναι ποτέ ζήτημα προσώπων ή συμβολισμών μόνο, αλλά κυρίως περιεχομένου και συλλογικών αναγκών. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι αν υπάρχει ένα σχέδιο που να απαντά πειστικά στα προβλήματα της κοινωνίας και να δημιουργεί προοπτική. Η ουσία βρίσκεται στο πού θέλουμε να πάμε και με ποιους όρους. Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι αν υπάρχει κοινός προσανατολισμός, αν υπάρχουν καθαρές απαντήσεις και ουσιαστική επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η πολιτική δεν είναι προσωπικό στοίχημα, αλλά συλλογική διαδικασία, και κάθε επόμενη κίνηση πρέπει να υπηρετεί αυτόν τον στόχο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και από αυτή τη θέση θα αγωνιστώ για τον στόχο που έχουμε θέσει για τη δημιουργία ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου που θα δώσει λύσεις στους πολίτες.

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να μη συμφωνεί με τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων, θεωρώντας ότι μια τεχνητή συγκόλληση δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Ωστόσο, είδαμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμάτε ότι το βλέμμα του είναι περισσότερο στραμμένο προς το ΠΑΣΟΚ;

Δεν θα έλεγα ότι προκύπτει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει διαχρονικά για την ανάγκη ουσιαστικών πολιτικών συγκλίσεων και όχι για συνεργασίες κορυφής ή αριθμητικές συγκολλήσεις που δεν πατούν σε κοινό πρόγραμμα και κοινωνικές αναφορές. Η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε μια εκδήλωση δεν συνιστά από μόνη της πολιτικό σήμα κατεύθυνσης, αλλά δείχνει ότι υπάρχει πεδίο διαλόγου στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη, προγραμματική πρόταση που να απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και να έχει πραγματική δυναμική. Ο προοδευτικός χώρος πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός πειστικού σχεδίου διακυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, οι συγκλίσεις μπορούν να προκύψουν μόνο πάνω σε καθαρές θέσεις.

Με τέτοια πίεση, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τη Μαρία Καρυστιανού, θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι ο μεγαλύτερος «πολυτραυματίας» της ελληνικής πολιτικής σκηνής, αλλά παραμένει όρθιος και ανθεκτικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν κρίνεται από τον θόρυβο της συγκυρίας, αλλά από τη σταθερή του παρουσία στους κοινωνικούς και στους πολιτικούς αγώνες. Κάθε περίοδος πίεσης είναι και μια ευκαιρία επανασύνδεσης με την κοινωνία και επαναβεβαίωσης του προοδευτικού του ρόλου. Η χώρα χρειάζεται μια αξιόπιστη δύναμη που να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος και τη δικαιοσύνη και αυτόν τον ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μπορεί και θέλει να τον υπηρετήσει. Με αυτοκριτική, προγραμματική σαφήνεια και πολιτικό σχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. όχι μόνο έχει λόγους να επιβιώσει, αλλά και να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα μιας νέας προοδευτικής προοπτικής για τη χώρα.