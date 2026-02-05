ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπo κ. Παύλο Μαρινάκη.

13:31 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ γνωστοποιείται ότι συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για διαρροή...
13:25 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Αναστέλλεται η ιδιότητα κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕ...
13:09 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Μαρινάκης για δηλώσεις Λαβρόφ: Η Ελλάδα συντάσσεται και με την Ευρώπη και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας

Τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι «η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασί...
12:51 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Συρεγγέλα: Αναφορά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά

Αναφορά υπέβαλε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέ...
