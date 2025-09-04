ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
28 λεπτά πριν
Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ τα κέρδη της οργάνωσης – Το modus operandi, πού βρίσκονται τα πρατήρια
5 ώρες πριν
Πένθος στην Πορτογαλία: «Δεν είχε φρένα το τελεφερίκ», λένε αυτόπτες μάρτυρες – Πώς έγινε ο εκτροχιασμός που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων
41 λεπτά πριν
Eurobasket 2025: Σήμερα ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία – Η «μάχη» για την 1η θέση και τα σενάρια πρόκρισης
1 ώρα πριν
Ισραήλ: Αυξάνει την πίεση στην Χαμάς με την κατάληψη της Γάζας – «Δεν είναι σίγουρο ότι θα υποχωρήσει», λένε οι IDF
2 ώρες πριν
Για 3 ζώδια αρχίζει μια πιο τυχερή περίοδος από σήμερα – «Το σύμπαν θα σας φέρει ηρεμία και ελπίδα»
4 ώρες πριν
Έδωσε τελεσίγραφο στα πεθερικά της – «Εάν δεν φύγουν από το σπίτι μου, θα κάνω αίτηση διαζυγίου»
45 δευτερόλεπτα πριν
Κατερίνα Καραβάτου: Η αποκάλυψη για τις δύο αποβολές μετά την ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα
7 λεπτά πριν
Γυναίκα που έχασε 25 κιλά μοιράζεται τα «5 ροφήματα που βοηθούν στην απώλεια βάρους και την ενίσχυση του μεταβολισμού»
12 λεπτά πριν