ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπo κ. Παύλο Μαρινάκη

Ένταση στο Νοσοκομείο Δράμας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψη με αιχμές για πολιτική στοχοποίηση

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Πότε μπορούν οι ακτινογραφίες να κάνουν κακό στην αντιμετώπιση της νόσου, σύμφωνα με μελέτες

Κοινωνικός Τουρισμός του ΟΠΕΚΑ: Aρχίζει σήμερα η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Τι πρέπει να προσέξετε

Προσλήψεις σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή ενστάσεων – Ποιους αφορά

Νέα οπτική ίνα σπάει τα κοντέρ: Μεταδίδει δεδομένα 45% ταχύτερα με ιστορικά χαμηλή απώλεια

Για τι πράγμα δεν πρόκειται να ζητήσει ποτέ συγγνώμη το κάθε ζώδιο
12:03 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Τσουκαλάς: Το ζεϊμπέκικο για τα «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ – Δείτε βίντεο από τη στιγμή που χορεύει τη «Δραπετσώνα»

Πενήντα ένα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 από την Ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και...
11:36 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας – «Στα νοσοκομεία δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωρ...
09:09 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Θα υπάρξουν διοικητικές αλλαγές στο Κέντρο Υγείας Αίγινας – Τι είπε για το νέο περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας

Για το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης σε παραλία στην Αίγινα αλλά και για το ν...
07:50 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επιφυλάξεις από τη Λευκωσία για τη βιωσιμότητα του έργου – «Σημαντικό έργο», υποστηρίζουν Αθήνα και Βρυξέλλες

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη βιωσιμότ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος