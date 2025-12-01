Ανδρουλάκης: «Ο Πρωθυπουργός συγκαλύπτει τη διαφθορά» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές κινητοποιήσεις και ακρίβεια

Ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κατ’ αρχάς θα σας πω το εξής: δικαίως αντιδρούν οι αγρότες ή αδίκως; Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα, διότι όλες οι κινητοποιήσεις δεν έχουν πάντοτε ένα δίκαιο εφαλτήριο. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι κάνουν συνδικαλισμό. Αυτή τη φορά όχι μόνο δεν γίνεται συνδικαλισμός, καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Και συνέχισε: «Δηλαδή Πρόγραμμα Νέων Αγροτών από 17.000 που είχαν δηλώσει το ’21 τώρα έχουν δηλώσει 6.500. Έχει μειωθεί η παραγωγή κόκκινο κρέατος στην Ελλάδα 30%. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% σε συντελεστές όπως ζωοτροφές, φυτοφάρμακα και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα βασικές ενισχύσεις, σε εργολάβους έργων υποδομής στον πρωτογενή τομέα ξέρετε πόσα; 3,4 δισ. ευρώ. Και τους λέγανε – ο κ. Χατζηδάκης και η κυβέρνηση και ο κ. Τσιάρας- ότι 27 Νοεμβρίου θα πάρετε τα χρήματά σας, το 70% των βασικών ενισχύσεων. Πήραν το 40% οριζοντίως. Κάποιοι έχουν πάρει 15% – 20%. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν; Χρήματα που τους χρωστάει το κράτος πάρα πολλά, στα ύψη το κόστος παραγωγής, εργάτες γης μειώνονται δεν βρίσκουν ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές τους, ζωονόσοι λόγω της κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών σφάζονται κοπάδια σε όλη την Ελλάδα. Παλιά σταματούσε η ευλογιά στον Έβρο, στη Ροδόπη».

Σε ερώτηση τι θα έκανε τώρα το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «θέλει ένα υπουργείο – στρατηγείο, το οποίο θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δίνει τα χρήματα στην ώρα τους στους κανονικούς παραγωγούς. Ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώνει σωστά τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών κάτι που τώρα δεν συμβαίνει γιατί δεν έχει αναθεωρηθεί ακόμη ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και βέβαια πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής».

Για το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και γι’ αυτό καταβλήθηκαν λιγότερα χρήματα στους αγρότες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε «γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι; Ποιος φταίει; Εγώ φταίω ή η κυβέρνηση; Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι; Γιατί κατέρρευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία; Εδώ μιλάμε για ένα υπουργείο που έχει καταρρεύσει».

«Ο Πρωθυπουργός και η ΝΔ προστατεύουν τη διαφθορά»

«Εδώ πάμε πάλι στην τεχνική λύση. Ήταν ένας νόμος που έγινε και χρησιμοποιήθηκε από διάφορες κυβερνήσεις. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου ή η υπέρβαση του νόμου; Το πρόβλημα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η εφαρμογή του νόμου. Είναι η υπέρβαση του νόμου. Ο λόγος που ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έρευνα στον Βορίδη είναι γιατί δεν εφάρμοσε τον νόμο, εφάρμοσε την υπέρβαση του νόμου. Δηλαδή (…) προσπαθεί η ΝΔ να στείλει τις ευθύνες στο χθες ενώ υπάρχουν δικογραφίες που έχουν φωτογραφικές ευθύνες για το σήμερα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η ανοχή μας στη διαφθορά δεν είναι μόνο συλλογικό είναι και ατομικό φαινόμενο. Εγώ δεν έχω καμία ανοχή στη διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός και η ΝΔ όχι μόνο συντηρεί τη διαφθορά, όχι μόνο την ανέχεται τη διαφθορά, ότι μόνο την εργαλειοποιεί τη διαφθορά αλλά την συγκαλύπτει κιόλας. Δηλαδή όταν δεν αφήνεις τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να της απαγορεύσεις να ελέγξει υπουργούς τι κάνεις; Προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά», εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«3,4 δισ. ευρώ δεν έχουν πληρωθεί στον πρωτογενή τομέα»

Σε σχόλιο ότι το action plan της κυβέρνησης για τον αγροτικό τομέα έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε : «Ξέρετε γιατί; Γιατί έφτασε σε ένα σημείο σήμερα να κινδυνεύει η χώρα. Όταν 3,4 δισ. λείπουν δεν έχουν πληρωθεί στον πρωτογενή τομέα καταλαβαίνετε το μέγεθος; Άρα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Σου λέει δεν μπορείς είσαι ανίκανος άρα παίρνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία μου γιατί ανεχθήκατε και εργαλειοποιήσατε τη διαφθορά και τώρα προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση με την Ελλάδα να υπάρχει μια ροή χρήματος προς το πρωτογενή τομέα για να μην καταστραφούμε ολοσχερώς».

Ειδικότερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι «θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα από το υπουργείο. Αν ήμουν εγώ Πρωθυπουργός δεν θα έπαιρνε με υπουργική απόφαση έγκριση πληρωμών. Ο Οργανισμός θα λειτουργούσε αυτόνομα όχι με διοικητές ‘γαλάζια’ παιδιά αλλά με ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου, και θα λειτουργούσαν αξιοκρατικά και χρησιμοποιώντας και νέες τεχνολογίες. Υπάρχει δυνατότητα μέσω νέων τεχνολογιών να ξέρουν σε real time ποιος παράγει, τι παράγει και πώς πρέπει να πληρώνεται. Γιατί δεν έγινε αυτό; Χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο, μία νομοθετική χαραμάδα για να στηθεί μία κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής γι’ αυτό ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα όσα υποστήριξε η κυβέρνηση ότι δεν είχε γνώση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Λένε ο ‘Πρωθυπουργός δεν ήξερε’. Μα είχε τον κ. Βάρρα στο γραφείο του. Το μεγαλύτερο κομμάτι της δικογραφίας εναντίον του Βορίδη είναι ο κ. Βάρρας που είναι στο Μαξίμου σύμβουλος του Μαξίμου. Άρα πώς δεν ήξερε; Όλοι ήξεραν και μόνο εμείς φωνάζαμε. Έχει παντρέψει ο πατέρας Μητσοτάκης τον αδερφό του κ. “Φραπέ”. Και το χρησιμοποιήσαμε αυτό γιατί είναι στη δικογραφία. Στη δικογραφία επικαλείται την κουμπαριά του με τον Πρωθυπουργό, για να έχει διαφορετική μεταχείριση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για αναθεώρηση του άρθρου 86

Μάλιστα προανήγγειλε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

«Αυτοί που έχουν βλάψει τον πρωτογενή τομέα να πάνε στη δικαιοσύνη -και υπουργοί και στελέχη. Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Δεν μπορεί να συμβαίνει άλλο αυτό, δεν το αντέχει η κοινωνία. Στη σύμβαση 717, δεν επέτρεψαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη ο κ. Καραμανλής. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επέτρεψαν στη δικαιοσύνη να ελεγχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης. Πόσες φορές ο Πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει το άρθρο 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες, ενώ υπάρχουν δικογραφίες – όχι θεωρίες – δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, τα δημοκρατικά, να υπάρξει συνεννόηση μιας πρότασης αναθεώρησης του 86 στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο λαός μας δεν ανέχεται πια να υπάρχει ατιμωρησία και πέπλο κάλυψης της διαφθοράς ισχυρών πολιτικών προσώπων» υπογράμμισε.

Στο θέμα της ακρίβειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη «να πουν στον ελληνικό λαό πόσα πρόστιμα έχουν επιβάλει και πόσα πρόστιμα έχουν εισπράξει από τα ολιγοπώλια που έβγαλαν δισεκατομμύρια. Ρωτήστε τους και θα καταλάβετε την κοροϊδία εις βάρος των καταναλωτών, εδώ και μια πενταετία. Μεγάλη ακρίβεια, πολλά υπερκέρδη για τους ισχυρούς, λίγοι έλεγχοι, λίγα πρόστιμα και ακόμα λιγότερα έχουν εισπράξει».

Για τις τράπεζες ανέφερε: «Πέρυσι τέτοια εποχή πρότεινα από το βήμα της Βουλής να κάνουμε το ισπανικό μοντέλο για εφάπαξ φορολόγηση. Απ’ τα 4 δισ. τον χρόνο που πήραν οι τράπεζες, να δώσουν 500 εκατ. για δύο χρόνια. Άρα, να τους πιέσουμε για να αλλάξουν πολιτική στον τομέα των επιτοκίων και των χρεώσεων. Μας κορόϊδευε η Νέα Δημοκρατία, δεν το έκανε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Να έρχονται οι τράπεζες και να λένε: “δίνουμε κάποια χρήματα οικειοθελώς για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου” και αντί να μειώνεται η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων, αυξήθηκε περισσότερο».

Ως προς το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επισήμανε: «Υπάρχει αύξηση 40-50% στα ενοίκια επί εποχής Νέας Δημοκρατίας. Από το 2022 προτείναμε κοινωνικές κατοικίες, άνοιγμα κλειστών σπιτιών, πλαφόν. Πήραμε το ευρωπαϊκό μοντέλο αντιμετώπισης της αύξησης κόστους στέγασης, το κάναμε νομοθετική πρόταση αλλά η Νέα Δημοκρατία είπε “όχι”. Το αποτέλεσμα; Να συνεχίσουν να αυξάνουν τα ενοίκια. Η κυβέρνηση προχώρησε στην πολιτική του ενός ενοικίου, που απέτυχε, διότι δεν είχαν ενημερώσει σωστά τους ενοικιαστές».

«Εμείς δεν έχουμε σπόνσορες για να μας παίζουν μέρα-νύχτα»

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως δίνει μια μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, «γιατί η κοινωνία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο όριο».

Μέμφθηκε την κυβέρνηση ότι «δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν σέβεται την κοινωνία, έχει καταρρεύσει η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, γίνεται ένα πάρτι διαφθοράς. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Προσφέρω μία επιλογή πολιτικού ήθους, πολιτικής αλλαγής και συνέπειας. Ο καθένας μας θα κριθεί για τον αγώνα που δίνει το βράδυ των βουλευτικών εκλογών».

Και πρόσθεσε: «Θέλει ο ελληνικός λαός κόμματα διαμαρτυρίας; Θέλει κόμματα “ψεκάσματος”; Θέλει κόμματα ή πρόσωπα που έκαναν τον κ.Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρους; Διότι, δεν έφερα εγώ τη Νέα Δημοκρατία στο 41%. Ο κ. Τσίπρας την έφερε, ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Έχω μια άλλη ατζέντα, μια άλλη πολιτική, ένα νέο πολιτικό προσωπικό και λέω στον ελληνικό λαό: Θέλετε αλλαγή; Νιώθετε ότι δεν περνάτε καλά και θέλετε καλύτερες μέρες; Θέλουμε εθνική αξιοπρέπεια; Είμαι εδώ να αγωνιστώ για αυτά. Και, νομίζω ότι, αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, θα έχουμε πραγματικά πολιτική αλλαγή, γιατί υπάρχει και πρόγραμμα και διάθεση», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς δεν έχουμε σπόνσορες για να μας παίζουν μέρα-νύχτα. Σπόνσορες έχουν αυτοί οι οποίοι, δυστυχώς, φαίνεται πώς αντιμετωπίζονται στα media. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αντιμετώπιση. Εάν τη ζημιά που έχουν κάνει στη χώρα ο Κυριακός Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, την είχα κάνει εγώ, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα. Δεν έχω κυβερνήσει ούτε λεπτό, δεν έχω κανέναν διεφθαρμένο στο περιβάλλον μου, δεν έχω ζημιώσει το δημόσιο συμφέρον» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας την αντίστιξη ότι τα πεπραγμένα του πρώην και του νυν Πρωθυπουργού «εξιδανικεύονται» στον δημόσιο λόγο, «ενώ έχουν κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης τους τα έχουμε βιώσει».