Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στον Άγνωστο Στρατιώτη

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

«Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πρωί- πρωί το μήνυμα του προς τον συνειδητά απόντα από την Ολομέλεια και σαφώς διαφοροποιούμενο υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ν. Δένδια, ότι αναμένει την πρόταση του για το πως θα λειτουργήσει το πλαίσιο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον Πρωθυπουργό, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε.

«Αποκάλυψε με λίγα λόγια ότι εργαλειοποίησε ένα σύμβολο εθνικής ενότητας για να διχάσει την κοινωνία με μόνο στόχο να λύσει τα εσωκομματικά του θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθούμε μια επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα. Άραγε τι ψηφίζει σήμερα η Βουλή, όταν μεταξύ τους στην κυβέρνηση δεν έχουν λύσει ούτε τα αυτονόητα;

Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει τόσο για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και τις υπαίθριες συναθροίσεις, όσο και για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας από φθορές, αλλοιώσεις και καταστροφές, προβλέποντας μάλιστα αυστηρές ποινές. Αφήστε κατά μέρος, κ. Μητσοτάκη, τα ψευτοδιλήμματα» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

«Μαθήματα αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να κάνει ένας Πρωθυπουργός:

-που εμπόδισε συνειδητά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες,

-που με αντισυνταγματικές ακροβασίες «έπαιξε» με το άρθρο 86, που τώρα ομνύει ότι θα αλλάξει,

-που έστησε παρακρατικούς μηχανισμούς παρακολουθώντας μέχρι και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων,

-που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,

-που επιτίθεται και επιχειρεί να χειραγωγήσει ανεξάρτητες αρχές,

-που ασκεί πολιτική προς όφελος των καρτέλ και όλες του οι «μεταρρυθμίσεις» αποδεικνύονται διευθετήσεις συμφερόντων.

Αυτά δεν είναι δείγματα γραφής ενός βαθιά ευρωπαϊστή και φιλελεύθερου πολιτικού όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει τον εαυτό του, αλλά ενός πολιτικά αδίστακτου Πρωθυπουργού, που βουλιάζει τη χώρα στη διαφθορά και την αναξιοπιστία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: Ειδικός του Harvard αποκαλύπτει την καθημερινή του checklist

Καρκίνος του μαστού: Νέα επιστημονικά δεδομένα τροποποιούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Συνταξιοδότηση: Είναι οριστικό – Δεν αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης

Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε σήμερα αίτηση

Αν χρησιμοποιείτε το WhatsApp διάγραψτε κάθε επέκταση Chrome αυτής της λίστας

Η δυσοίωνη προφητεία του Νοστράδαμου για το τέλος του 2025 που δεν προμηνύει τίποτα καλό
περισσότερα
11:32 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μια ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, με φόντο την α...
09:58 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία – Το βίντεο ντοκουμέντο που «καίει» τον φερόμενο συνεργό

Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει 17 ημέρες από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, συνεχίζετ...
09:34 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κυβέρνηση: Το κλίμα μετά την απουσία Δένδια από τη Βουλή και τα μηνύματα του Μεγάρου Μαξίμου

Προβληματίζει την κυβέρνηση η ηχηρή απουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια από τη συζήτηση ...
09:24 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Γκρίνια στη ΝΔ για τον ανεξάρτητο βουλευτή που κάθεται στα «γαλάζια» έδρανα

Μια περίεργη συνήθεια είχε αποκτήσει ο ανεξάρτητος –πρώην «Σπαρτιάτης»– βουλευτής Κωνσταντίνος...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς