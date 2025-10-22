Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στον Άγνωστο Στρατιώτη

«Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πρωί- πρωί το μήνυμα του προς τον συνειδητά απόντα από την Ολομέλεια και σαφώς διαφοροποιούμενο υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ν. Δένδια, ότι αναμένει την πρόταση του για το πως θα λειτουργήσει το πλαίσιο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον Πρωθυπουργό, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε.

«Αποκάλυψε με λίγα λόγια ότι εργαλειοποίησε ένα σύμβολο εθνικής ενότητας για να διχάσει την κοινωνία με μόνο στόχο να λύσει τα εσωκομματικά του θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθούμε μια επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα. Άραγε τι ψηφίζει σήμερα η Βουλή, όταν μεταξύ τους στην κυβέρνηση δεν έχουν λύσει ούτε τα αυτονόητα;

Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει τόσο για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και τις υπαίθριες συναθροίσεις, όσο και για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας από φθορές, αλλοιώσεις και καταστροφές, προβλέποντας μάλιστα αυστηρές ποινές. Αφήστε κατά μέρος, κ. Μητσοτάκη, τα ψευτοδιλήμματα» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

«Μαθήματα αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να κάνει ένας Πρωθυπουργός:

-που εμπόδισε συνειδητά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες,

-που με αντισυνταγματικές ακροβασίες «έπαιξε» με το άρθρο 86, που τώρα ομνύει ότι θα αλλάξει,

-που έστησε παρακρατικούς μηχανισμούς παρακολουθώντας μέχρι και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων,

-που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,

-που επιτίθεται και επιχειρεί να χειραγωγήσει ανεξάρτητες αρχές,

-που ασκεί πολιτική προς όφελος των καρτέλ και όλες του οι «μεταρρυθμίσεις» αποδεικνύονται διευθετήσεις συμφερόντων.

Αυτά δεν είναι δείγματα γραφής ενός βαθιά ευρωπαϊστή και φιλελεύθερου πολιτικού όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει τον εαυτό του, αλλά ενός πολιτικά αδίστακτου Πρωθυπουργού, που βουλιάζει τη χώρα στη διαφθορά και την αναξιοπιστία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.