Αλέξης Τσίπρας: «Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang»

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

«Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang» υποστήριξε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, “Ιθάκη” στο Θέατρο Παλλάς.

21:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά»

«Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Π...
21:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση» – Τι είπε για τις σχέσεις με Τουρκία και ΗΠΑ

Στις μεταρρυθμίσεις και το «βαθύ» κράτος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σ...
20:52 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Για όσα ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε και καταφέραμε είμαι υπερήφανος

Άρχισε πριν από λίγο η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου το...
20:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κασσελάκης: «Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους “Μπέους” της κοινωνίας»

«Το κράτος επιτρέπει σε κάθε Μπέο να κάνει τον ενδυματολόγο και να ντύνει τον ρατσισμό του με ...
