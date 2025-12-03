Αλέξης Τσίπρας: «Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang»

«Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang» υποστήριξε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, “Ιθάκη” στο Θέατρο Παλλάς.