«Ακαδημαϊκές Ομιλίες»: Το νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου

Enikos Newsroom

πολιτική

Προκόπης Παυλόπουλος

Οι Ακαδημαϊκές Ομιλίες του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού, κ. Προκόπη Παυλοπούλου, συντίθενται από τις ομιλίες του σε εκδηλώσεις της Ακαδημίας Αθηνών από την εκλογή του, το 2022, έως σήμερα.

Οι ομιλίες αυτές, ως ομιλίες στο πλαίσιο του lato sensu Δημόσιου Δικαίου, την έδρα του οποίου κα- τέχει ο κ. Παυλόπουλος στην Ακαδημία Αθηνών, επικεντρώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην ανάλυση των θεσμικών και πολιτικών πυλώνων της σύγ- χρονης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ως εγγύησης της ακώλυτης άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ιδίως δε, στην ανάλυση του πυλώ να του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της Νομιμότητας.

Ειδικότερα, σημαντικό μέρος των ομιλιών αυτών αφορά αφενός την φύση του κανόνα δικαίου ως συστατικού στοιχείου της Αρχής της Νομιμότητας και, αφετέρου, τις κυρώσεις, κατ’ εξοχήν δικαστικές, σε περίπτωση παράβασης της τελευταίας, με έμφαση στον μηχανισμό της Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου.

Τέλος, ο συγγραφέας αφιερώνει πολλούς από τους προβληματισμούς του στον εν προκειμένω προσδιορισμό των ορίων αξιοποίησης των μέσων της Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την λειτουργία της Δικαστικής Εξουσίας από τα προς τούτο, συνταγματικώς καθορισμένα, όργανα απονομής της, υπό συνθήκες προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

