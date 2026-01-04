Άδωνις Γεωργιάδης για Βενεζουέλα: Οι εικόνες θυμίζουν Ελλάδα του 1973

Στις εικόνες που καταγράφονται στους δρόμους της Βενεζουέλας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός σχολίασε τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, σημειώνοντας ότι ο κόσμος που φαίνεται να πανηγυρίζει δεν θυμίζει τη Βενεζουέλα του 2026, αλλά την Ελλάδα του 1973.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε το υποθετικό ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσιζε να παρέμβει, να συλλάβει τον τότε δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές έπειτα από έξι χρόνια Χούντας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διερωτήθηκε αν, σε ένα τέτοιο σενάριο, θα υπήρχαν στην Ελλάδα φωνές που θα μιλούσαν για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και θα ζητούσαν την επιστροφή του δικτάτορα, απαντώντας ο ίδιος με σαφή αιχμή προς όσους –όπως υποστηρίζει– επικρίνουν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και του τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία.

Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της Βενεζουέλας το 2026, αλλά της Ελλάδος το 1973….ή μήπως δεν θα πανηγύριζε ο λαός μας έτσι εάν μετά το «Πολυτεχνείο» η Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσιζε τότε να έρθει και να συλλάβει τον Δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να προκαλούσε ελεύθερες επιτέλους εκλογές στην Ελλάδα, μετά από 6 χρόνια Χούντας; Λέτε τότε οι αριστεροί εδώ να έλεγαν: «ντροπή στις ΗΠΑ παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο θέλουμε τον Δικτάτορά μας πίσω;..»!

Ας αφήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του μετά από τόσα χρόνια αριστερής Χούντας και να του ευχηθούμε να έχει ένα σπουδαίο, λαμπρό Δημοκρατικό μέλλον!»