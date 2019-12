ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Πρώτος σου πρόδωσα πως ο άξιος Αντώνης Καλογρίδης πήρε το παλιό «Πίκολο»της λεωφόρου Συγγρού και έφτιαξε ένα υπερσύγχρονο θέατρο και πρώτος σου αποκάλυψα και το έργο με το οποίο θα κάνει ...πρεμιέρα στον χώρο αυτό ο χαρισματικός δημιουργός,το οποίο δεν είναι άλλο από την «Γλυκιά φωνή» [“The Rise and Fall of Little Voice]του Jim Cartwright που έχει μεταφερθεί και στο σινεμά με τον τίτλο «Little voice» σε σκηνοθεσία του Μαρκ Χέρμαν και με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Χόροκς, Μπρέντα Μπλέθιν,Μάικλ Κέιν,Γιουν ΜακΓκρέγκορ,Τζιμ Μπρόουντμπεντ. Πρώτος έγραψα στο...καπάκι πως στην υποσχόμενη αυτή δουλειά που θα ανέβει σε μετάφραση και δραματουργική επεξεργασία της εξαίρετης Μαριλένας Παναγιωτοπούλου θα πρωταγωνιστήσει η ικανή Νάντια Κοντογεώργη και τώρα επιστρέφω με ένα ακόμα γερό άσσο για τη δουλειά! Σε αυτή θα συμπράξει δυναμικά η «σαρωτική»Νατάσα Καλογρίδη που έχει λείψει καιρό από το σανίδι-η ηθοποιός θα «ντυθεί»όπως έμαθα την μητέρα της ηρωίδας που θα παίξει η Κοντογεώργη,ενώ μαζί τους θα δούμε σύμφωνα με έγκυρες πηγές μου τους καίριους Άκη Σακελλαρίου,Χάρη Φλέουρα.Η διανομή θα ολοκληρωθεί άμεσα μια η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.Με το καλό!

ΘΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙ...

Σε μια εργατούπολη της Αγγλίας, μια συνεσταλμένη νέα κοπέλα, που την αποκαλούν Γλυκιά Φωνή μένει τον περισσότερο καιρό κλεισμένη στο δωμάτιό της ακούγοντας δίσκους από τη συλλογή του νεκρού πατέρα της. Και τα βράδια τραγουδάει μόνη της, μιμούμενη εκπληκτικά μεγάλες ντίβες όπως η Τζούντι Γκάρλαντ, η Μέριλιν Μονρόε, η Σίρλεϊ Μπάσι και η Μάρλεν Ντίτριχ.

Όταν ένα βράδυ η μητέρα της τυχαία σε ένα μπαρ τον κυνηγό ταλέντων Ρέι Σέι και τον φέρνει στο σπίτι, εκείνος μαγεύεται από τα φωνητικά προσόντα της μικρής και προσπαθεί να την πείσει να βγει στη σκηνή, φιλοδοξώντας να την μετατρέψει σε πραγματική σταρ…