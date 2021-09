Τα “Άλυτα Μυστήρια” επιστρέφουν στο Netflix – ΒΙΝΤΕΟ

Μία θρυλική σειρά ντοκιμαντέρ επιστρέφει στο Netflix.

Πρόκειται για τα “Άλυτα Μυστήρια” (Unsolved Mysteries), το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1987 στην αμερικανική τηλεόραση, έχοντας παρουσιαστή τον αείμνηστο Robert Stack.

Tο θρυλικό σόου ανέλυε παράξενες ιστορίες, εξαφανίσεις από προσώπου γης και σατανικές συμπτώσεις.

Unsolved Mysteries Volume 3 will premiere Summer 2022!

And a friendly reminder since I see so many of you getting frustrated every season: none of the cases will be solved by episode’s end as the show is — once again — titled UNSOLVED Mysteries. pic.twitter.com/8Fk1AGyTwd

— Netflix (@netflix) September 1, 2021