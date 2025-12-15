Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα

Το ετήσιο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Εύας Οικονομάκη

Η πρόκληση της «πράσινης» διαχείρισης των πόρων και των υποδομών βρέθηκε στο επίκεντρο της β’ ενότητας του 7ου συνεδρίου Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Στην πρόσβαση των τουριστικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση αναφέρθηκε ο Σπύρος Βενετσιάνος, Γενικός Διευθυντής, Head of Structured Finance, CIB, Eurobank AE. «Ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα που έχει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, έχει και επιχειρήσεις που παράγουν υποδομή, όπως είναι τα αεροδρόμια. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακούμε αρκετά παράπονα, ωστόσο, υπάρχουν τέσσερα προγράμματα γι’ αυτές, όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, που είναι στοχευμένα και προσφέρουν καλύτερα κίνητρα για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις», είπε ο χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «το ρίσκο είναι να μην επενδύσεις, όχι να επενδύσεις στην εξέλιξή σου. Πρέπει να επενδύσεις για να είσαι κοντά στο μέλλον».

Ειδικότερα, σχετικά με τη Eurobank, ο Σπ. Βενετσιάνος τόνισε: «Η Eurobank έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μοχλός ανάπτυξης, είναι βιομηχανία, πλέον είναι ο πρωταθλητής που τα πάει καλά, αλλά δεν είναι ένα προϊόν που μπαίνει στο ράφι. Θέλει εξέλιξη και επένδυση και τεχνογνωσία και καλή συνεννόηση μεταξύ όλων των φορέων».

Για τις επιδόσεις της Fraport Greece μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, Fraport Greece. «Το 2025 είναι μια χρονιά-ρεκόρ για τη Fraport Greece, καθώς εκτιμάμε ότι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία θα διακινηθούν περί τα 37 εκατ. επιβάτες. Το 2017, όταν αναλάβαμε τη διαχείριση των αεροδρομίων, ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 25 εκατ.

Από τότε μέχρι σήμερα, στα αεροδρόμια έχουν διακινηθεί συνολικά 250 εκατ. επιβάτες. Η κίνηση έχει ανέβει περίπου 47%. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις που έχουμε υλοποιήσει, οδήγησαν στην επέκταση των υφιστάμενων αεροδρομίων κατά 50% περίπου», είπε ο Γ. Βήλος. Όπως τόνισε, πέραν των 1,2 δισ. ευρώ που είχαν καταβληθεί στο ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης των 14 αεροδρομίων, η Fraport Greece επένδυσε περί τα 500 εκατ. για αναβάθμιση των συγκεκριμένων αερολιμένων. «Από τότε κάθε χρόνο επενδύουμε περί τα 50 εκατ. Μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει 2 δισ. ευρώ και πλέον υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 145 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για τους διαδρόμους. Παράλληλα, επειδή κάποια αεροδρόμια έχουν φτάσει στο μέγιστο δυνατό σημείο της χωρητικότητάς τους, για την επόμενη πενταετία έχουμε προγραμματίσει επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ για περαιτέρω επέκταση στις πίστες και στα terminals», επεσήμανε ο επικεφαλής της Fraport Greece.

Τον στρατηγικό σχεδιασμό της Aegean, της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής εταιρείας, ανέδειξε από την πλευρά του ο Ιωάννης Ράσογλου, Director Network Planning and Airline Partnerships, AEGEAN.

«Η Aegean συνεχίζει να επενδύει όσον αφορά το δίκτυό της και όσον αφορά αεροσκάφη μεγαλύτερης εμβέλειας. Μέχρι σήμερα έχουμε παραλάβει, στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, 38 αεροσκάφη νέας τεχνολογίας και περιμένουμε άλλα 20 με καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με τα νέα αεροσκάφη από το 2026 θα κάνουμε άνοιγμα σε μεγάλες αγορές που δεν συνδέονται αυτή την στιγμή με την Ελλάδα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι εκείνο της Ινδίας. Το Καζακστάν επίσης είναι μια νέα αγορά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, μάλιστα, η Aegean έχει καταγράψει διψήφια αύξηση πτήσεων εξωτερικού από όλες τις βάσεις της για τον χειμώνα, επενδύοντας στην άμβλυνση της εποχικότητας, αλλά και στη διάχυση του οφέλους σε περισσότερους προορισμούς.

Στο ενεργειακό προφίλ των επιχειρήσεων των τουρισμού αναφέρθηκε με τη σειρά του ο Παρασκευάς Παναγιωτίδης, Real Estate Sector Manager, Protergia.

«Οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι ενεργοβόρες. Οι μικρότερες ίσως δυσκολεύονται να αναλάβουν κάποια έργα που άπτονται της ενεργειακής κατανάλωσης και του αποτυπώματός τους γιατί είναι κοστοβόρες. Γι’ αυτό κι εμείς προτείνουμε λύσεις για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Προτείνουμε λύσεις με χαμηλό κόστος που θα αποσβεστούν σε μικρό χρονικό διάστημα», τόνισε ο Π. Παναγιωτίδης. «Η ενέργεια δεν λογίζεται ως λειτουργικό κόστος, αλλά στοιχείο στρατηγικής ωριμότητας. Η ενέργεια είναι ένα φίλτρο αξιοπιστίας», προσέθεσε ο Real Estate Sector Manager, Protergia.

Στον κορεσμό κάποιων περιοχών και στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου και της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Δρ. Σωτήρης Βαρελάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. «Το θετικό στοιχείο σήμερα είναι ότι υπάρχουν ρυθμιστικά πλαίσια για να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε σε διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό που έχει κάποιες περιοχές κοκκινισμένες και κάποιες όχι. Το ειδικό πολεοδομικό βάζει επίσης κάποια όρια», είπε, μεταξύ άλλων.

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder DOME CONSULTING FIRM & Communication Expert.

Ασημένιοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: Attica Group και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χορηγοί είναι οι Eurobank, Metlen, Aegean, Everest, Piraeus, Lamda Development, Cosmote, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και HELLENiQ Energy.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: enikos.gr, enikonomia.gr, RealFM 97,8, Realnews και real.gr.