Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Πώς χτίζεται το τουριστικό προϊόν του αύριο

Τον καθοριστικό ρόλο των επενδύσεων, των στρατηγικών υποδομών και της ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στη διαμόρφωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος του αύριο ανέδειξε το πρώτο πάνελ του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» -που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού-, φέρνοντας στο τραπέζι τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις πολιτικές που θα καθορίσουν τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια. Το πάνελ συντόνισε ο οικονομικός συντάκτης της Realnews, Δημήτρης Χριστούλιας.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Στην έντονη επενδυτική κινητικότητα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό τουρισμό, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού, Βασιλική Κουτσούκου, επισημαίνοντας την υπερσυγκέντρωση επενδύσεων σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών ομίλων φιλοξενίας.

Όπως τόνισε, οι τουριστικές επενδύσεις οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού, η οποία δίνει έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη και στη γεωγραφική διασπορά του τουριστικού προϊόντος, ώστε να ενισχυθούν και λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο χωροταξικός σχεδιασμός, όπως και οι επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μαρίνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ορεινούς προορισμούς, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ η κλιματική αλλαγή επιμηκύνει τη διάρκεια των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Όπως σημείωσε, τα χιονοδρομικά κέντρα μπορούν να λειτουργούν πλέον σε δωδεκάμηνη βάση, δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα, όπως ο βιώσιμος ορεινός τουρισμός, στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, μέσα από προγράμματα όπως είναι το «Τουρισμός για Όλους».

Ο πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Πιερίας και Β’ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλής Πολ. Τσιτλακίδης, χαρακτήρισε τη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος του αύριο ως μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και σημαντική ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό. Όπως ανέφερε, επί δεκαετίες η ανάπτυξη του κλάδου βασίστηκε στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», το οποίο προσέφερε ισχυρή δυναμική και ανέδειξε τη μοναδικότητα της χώρας, σε συνδυασμό με την πολιτιστική της κληρονομιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορετικές κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες δημιουργούν, πλέον, πολλαπλές «ταχύτητες» στον τουρισμό, καθιστώντας αναγκαία τη μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας 365 ημερών. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση μπορεί να διαδραματίσει ο θεματικός τουρισμός, μέσα από μορφές όπως ο οινοτουρισμός, ο αθλητικός και ο προσκυνηματικός τουρισμός, οι οποίες συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας. Ο κ. Τσιτλακίδης τόνισε ότι οι θεματικές αυτές ενότητες επιτρέπουν την πιο ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, ενώ ανταποκρίνονται και στις νέες προσδοκίες των ταξιδιωτών, που δεν περιορίζονται πλέον στη διαμονή, αλλά επιδιώκουν να βιώσουν την αυθεντική εμπειρία του τόπου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιώργος Βερνίκος, υπογράμμισε ότι σήμερα είναι ξεκάθαρη η σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, σημειώνοντας ότι «έχει κερδηθεί η ιδεολογία του τουρισμού», γεγονός που επιβάλλει τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο: την ουσιαστική υλοποίηση πολιτικών που θα καθιστούν τον κλάδο πιο βιώσιμο, πιο ανθεκτικό και πιο υποστηρικτικό για το εισόδημα των Ελλήνων. Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα του ΣΕΤΕ ήταν και παραμένει η ενότητα του τουριστικού οικοσυστήματος, ώστε να εκφράζονται όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου και οι διαφορετικές περιοχές της χώρας, καθεμία με τις ιδιαιτερότητές της. Τόνισε ότι πολλοί επιχειρηματίες του τουρισμού «ασφυκτιούν» από την καθημερινή πραγματικότητα, με τη γραφειοκρατία να αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια. Παράλληλα, ο κ. Βερνίκος επισήμανε την ανάγκη σαφούς διάκρισης μεταξύ τουριστικής πολιτικής, χωροταξικού σχεδιασμού και διαχείρισης ανθρώπινων ροών, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός καλείται να αντιμετωπίσει μακροχρόνιες προκλήσεις, όπως το δημογραφικό, η μετανάστευση και τα εργασιακά ζητήματα. Κλείνοντας, εξέφρασε την ανησυχία του για έναν «εφησυχασμό» που, όπως είπε, δεν επιτρέπει έναν βαθύτερο και ουσιαστικό διάλογο, τονίζοντας ότι οι λύσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Ο γενικός διευθυντής, Head of Large Corporate & Wholesale Products, Εταιρική & Επενδυτική Τραπεζική, Όμιλος Πειραιώς, Θάνος Βλαχόπουλος, τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα σε θέση και πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν τον τουριστικό κλάδο, κάτι που, όπως είπε, έχει αποδειχθεί έμπρακτα τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε, το μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας παραμένει θετικό, με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% και προβλέψεις για περαιτέρω ενίσχυση, γεγονός που ενισχύει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας σε δημοσιονομικό επίπεδο. Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα, υπογράμμισε ότι οι συστημικές τράπεζες εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια και σημαντική ρευστότητα. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, ανέφερε ότι το πρώτο εννεάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση νέων δανείων κατά 3,1 δισ. ευρώ, με διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει τα 25 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλο, καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του τουρισμού παίζουν τόσο η δυναμική του ίδιου του κλάδου όσο και τα εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, ο Όμιλος Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου, εκ των οποίων περίπου 2 δισ. ευρώ αφορούν τον τουρισμό. Τέλος, στάθηκε στις βασικές τάσεις που καθοδηγούν τη χρηματοδότηση, όπως η ψηφιοποίηση, η βιωσιμότητα και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κατευθύνεται στην ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών.

Ο διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο αγωνιστικό, υπεύθυνος αφετηρία στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, Στέφανος Ματάκης, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του Αυθεντικού Μαραθωνίου στην προβολή και ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, που διεξάγεται κάθε Νοέμβριο και συμβάλλει ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στον φετινό Μαραθώνιο καταγράφηκαν περίπου 74.000 συμμετοχές συνολικά σε όλα τα δρώμενα του Μαραθωνίου, με εκπροσώπηση από 142 χώρες, ενώ περισσότεροι από 25.000 αθλητές από το εξωτερικό ταξίδεψαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Όπως σημείωσε, οι συμμετέχοντες συνοδεύονται συνήθως από τις οικογένειές τους και παραμένουν στη χώρα για τέσσερις έως πέντε ημέρες, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο κ. Ματάκης εκτίμησε ότι το «πακέτο» του αθλητικού τουρισμού που συνδέεται με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο απέφερε φέτος στην κοινωνία της Αττικής έσοδα ύψους 55-60 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά, μέσα σε ένα διήμερο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σύνδεση του αθλητικού τουρισμού με το πολιτιστικό στοιχείο της χώρας, σημειώνοντας ότι ήδη υπάρχει σχεδιασμός για τον Μαραθώνιο του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς απήχησης και της συμμετοχής.

Το 7ο συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Ασημένιοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: Attica Group και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χορηγοί είναι οι Eurobank, Metlen, Aegean, Everest, Piraeus, Lamda Development, Cosmote, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και HELLENiQ Energy. Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: enikos.gr, enikonomia.gr, RealFM 97,8, Realnews και real.gr.