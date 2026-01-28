Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Ο μπακαλιάρος έχει λόγο, το Port χαρακτήρα και τα pastéis τη δική τους ιστορία. Η δημοσιογράφος Σίσσυ Νίκα ταξιδεύει στη γνωστή-άγνωστη Πορτογαλία, από τη Λισσαβώνα ως το Πόρτο και τη ρομαντική Σίντρα, δοκιμάζοντας γεύσεις που μυρίζουν Ατλαντικό, ιστορία και ανεπιτήδευτη απόλαυση. Ενα ταξίδι όπου η γαστρονομία γίνεται τρόπος ζωής και κάθε μπουκιά είναι μια αποκάλυψη.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο περιοδικό real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

